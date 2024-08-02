Ayrılık çanları çalıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanmak için ilk adımı attı

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren ve son dönemde boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in boşanma belgelerini hazırladığı bildirildi.

Ayrılık çanları çalıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanmak için ilk adımı attı - 1

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.

Son dönemde çiftin ayrılacağı iddia ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Ayrılık çanları çalıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanmak için ilk adımı attı - 2

EVLERİNİ SATIYORLAR

Boşanacakları iddiaları hakkında henüz bir açıklamada bulunmayan çift, 60 milyon dolarlık malikanelerini satışa çıkardı.

Ayrılık çanları çalıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanmak için ilk adımı attı - 3

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMADILAR

55 yaşındaki Lopez ile Affleck, 16 Temmuz 2022'de dünyaevine girmişti. Çift evlilik yıl dönümlerinde farklı şehirlerdeydi.

Çiftin, bu özel günde bile bir araya gelmemesi dikkat çekti.

Ayrılık çanları çalıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanmak için ilk adımı attı - 4

BOŞANMA BELGELERİNİ HAZIRLADILAR

Evliliklerini kurtarmak için bir süredir çabalamadığı iddia edilen çiftin boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre, çift boşanma belgelerini hazırladı ancak henüz belgeleri teslim etmedi.

Ayrılık çanları çalıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanmak için ilk adımı attı - 5

KENDİNE EV ALDI

Affleck, geçtiğimiz günlerde Lopez'in 55'inci yaş gününde Pacific Palisades'te 20,5 milyon dolarlık yeni bir ev satın aldı. Affleck'in boşandıktan sonra bu evde yaşayacağı düşünülüyor.

Lopez'in arkadaşları, Affleck'in doğum gününde aldığı bu evin Lopez'in "kalbine saplanan bir hançer" olduğunu iddia etti.

Ayrılık çanları çalıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanmak için ilk adımı attı - 6

İkiliye yakın bir kaynak, "Bir ay önce boşanma belgelerini tamamladılar ancak teslim etmek için doğru zamanı bekliyorlar" iddiasında bulundu.

Ayrılık çanları çalıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanmak için ilk adımı attı - 7

Ünlü çift, "Gigli" adlı romantik komedi filminin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.

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