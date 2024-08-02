Ayrılık çanları çalıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanmak için ilk adımı attı

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.

Son dönemde çiftin ayrılacağı iddia ediliyor.