Ayrılık sonrası ilk kare geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan yeni aşk pozu
Oyuncu Kubilay Aka ile sevgilisi Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz haftalarda ayrılmış ancak çift 2 gün sonra barışmıştı. Ünlü çiftten yeni kare geldi.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Kubilay Aka ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.
Mutluluklarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda birlikte olan fotoğraflarını kaldırdı ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.