Ayrılık sonrası ilk kare geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan yeni aşk pozu

Kubilay Aka, ayrılıkla ilgili ''Her normal çift gibi tartıştık. Instagram'dan çıkarttı Hafsa beni. Sonra da hemen takipleştik, buzları erittik. Bir problemimiz yok. Böyle şeyleri direkt bana ya da Hafsa'ya sorsanız daha iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.