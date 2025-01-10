Ayrılık sonrası ilk kare geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan yeni aşk pozu

Oyuncu Kubilay Aka ile sevgilisi Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz haftalarda ayrılmış ancak çift 2 gün sonra barışmıştı. Ünlü çiftten yeni kare geldi.

Ayrılık sonrası ilk kare geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan yeni aşk pozu - 1

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Kubilay Aka ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

Mutluluklarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda birlikte olan fotoğraflarını kaldırdı ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

N-LIFE HABERLERİ

Ayrılık sonrası ilk kare geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan yeni aşk pozu - 2

YENİDEN TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR

Ayrıldıkları iddia edilen ünlü çift, aralarındaki problemi kısa sürede çözdü.

İkili, sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.

Ayrılık sonrası ilk kare geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan yeni aşk pozu - 3

Barışan çiftten yeni kare geldi.

Ayrılık sonrası ilk kare geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan yeni aşk pozu - 4

Sancaktutan, Instagram hesabından yeni fotoğraf karesi paylaştı. Oyuncu paylaşımına "Mutlu ve mutlu" notunu düştü.

Ayrılık sonrası ilk kare geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan yeni aşk pozu - 5

Kubilay Aka, ayrılıkla ilgili ''Her normal çift gibi tartıştık. Instagram'dan çıkarttı Hafsa beni. Sonra da hemen takipleştik, buzları erittik. Bir problemimiz yok. Böyle şeyleri direkt bana ya da Hafsa'ya sorsanız daha iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.

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