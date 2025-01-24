Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı?

ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma, gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma devam ederken Ayşe Barım ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ayşe Barım hakkında Gezi parkı olaylarına katıldığına dair yazılı ve görsel başında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı.Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de ifadeye çağrıldı. Peki, Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı?

Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı? - 1

Sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelen menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı. Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.


N-LIFE HABERLERİ

Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı? - 2

Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de ifadeye çağrıldı.

Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı? - 3

TEKELLEŞME İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "şantaj"gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı? - 4

SANATÇILAR İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", oyuncu Deniz Işın ve Nedim Saban da "mağdur" olarak ifade vermişti.


Sarıkaya tanık olarak verdiği ifadesinde menajer Ayşe Barım'ı 10 yıldır tanıdığını belirtmiş, "Bana sorduğunuz şekilde Ayşe Barım'ı kendisine bağlı olarak çalışmayan oyuncuların yer aldıkları projeden çıkarılmasına ve sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna şahit olmadım." ifadelerini kullanmıştı.

SARIKAYA'NIN İFADESİNİN TAMAMI

Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı? - 5

NEDİM SABAN'IN İFADESİ

Oyuncu Nedim Saban, Ayşe Barım hakkında verdiği ifadede, Barım'ın tiyatro sektöründe de yapım üstlenmesiyle kendilerinin tiyatro salonlarında yer bulamamaya başladıklarını, bu tekelleşme nedeniyle bilet fiyatlarının oldukça yükseldiğini söyledi.

Saban, İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Ayşe Barım soruşturması ile ilgili çağırıldım ama ben daha çok sektörle ilgili konuştum." dedi.

Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı? - 6

DENİZ IŞIN'IN İFADESİ

Soruşturmada "mağdur" sıfatıyla savcılığa ifade veren Işın, 7 yıldır oyunculuk yaptığını belirterek, Barım'ın sahibi olduğu menajerlik şirketiyle aralarında sözleşme olmadığını belirtti. Işın, Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede, yer aldığı projeden Barım tarafından cebir ile tehdit kullanılarak veya hukuka aykırı şekilde çıkarılmadığını söyledi.

Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı? - 7

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım, ortaokul ve lise tahsilini English Highschool for Girls’te tamamladı. Ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2 sene Londra’da yaşamış, çalışmış ve iletişim eğitimi almıştır.

1992 ve 2001 yılları arasında çeşitli kanallarda promosyon direktörlüğü, Akmerkez Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Klan-Euro RSCG’de Müşteri İlişkileri Direktörlüğü, 1 Numara Hearst’te Genel Müdür Yardımcılığı ve DMC Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.


Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı? - 8

2001 ve 2002 yılları arasında ortağı olduğu İmaj Entertainment’ta Genel Müdürlük yapan Ayşe Barım 2002 yılında ise ID’yi kurdu.

Kurmuş olduğu ID İletişim Türkiye’nin en önde gelen menajerlik, sanatçı temini ve basın ilişkileri ajanslarından birisidir. Ayşe Barım, 2003 senesinden beri Türkiye eğlence sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Portföyünde bulunan sanatçıların menajerlik, basın ilişkileri ve sosyal medya danışmanlığını üstlenmektedir. ID İletişim ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmleri için de basın danışmanlığı ve ilişkileri hizmeti vermektedir. Ayşe Barım, aralarında Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu ülkemizde pek çok ünlünün menajerliğini yapan medya ve sanat dünyasındaki önemli isimler arasında yerini alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER