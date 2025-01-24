Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı?
ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma, gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma devam ederken Ayşe Barım ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ayşe Barım hakkında Gezi parkı olaylarına katıldığına dair yazılı ve görsel başında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı.Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de ifadeye çağrıldı. Peki, Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı?
Sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelen menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı. Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.