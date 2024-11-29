Ayşe Tolga'dan Vural Çelik açıklaması

Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. Gülse Birsel'in Çelik hakkında paylaştığı veda mesajı ise uzun süre eleştirilerin hedefi oldu. Çelik'in rol arkadaşı Ayşe Tolga, oyuncunun vefatıyla ilgili konuştu.

Ayşe Tolga'dan Vural Çelik açıklaması - 1

GÜLSE BİRSEL'İN VURAL ÇELİK'E TARTIŞMALI VEDASI

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik (51), 17 Ekim'de hayatını kaybetti.

Uzun yıllar birlikte çalıştığı Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, eski rol arkadaşına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etmişti.

"İŞ ARKADAŞIMI ÇOK ERKEN KAYBETTİM"

"Vural'a vedam... Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım" diyen Birsel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu."

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Ayşe Tolga'dan Vural Çelik açıklaması - 2

"ONU ÇOK SEVERDİM"

Çelik'in rol arkadaşı Ayşe Tolga, oyuncunun vefatıyla ilgili konuştu.

Magazin Burada'nın haberine göre, Tolga "Sizce Çelik yalnız mı bırakıldı?" soruna "Vural çok hassas bir çocuktu, benimle aynı yaştaydı. Çok üzgünüm, onu çok severdim, çok eğlenirdik, janti kardeşim. Kızım mesela çok üzüldü onun öldüğünü duyunca. Hassas kalpler bu dünyada çok fazla olamıyor galiba" yanıtını verdi.

Ayşe Tolga'dan Vural Çelik açıklaması - 3

Oyuncu sözlerine "Vural'ın biraz da uyumlanma problemi yaşadığını düşünüyorum. Keşke biraz daha biz de tutabilseydik onu. Bazen de onunla ilgilenmemiz daha fazla gerekiyordu galiba ama bazen de istemedi. Kendi kalmak da istedi. Ulaşamadık bazen de. Öyle de bir sorun yaşadık" diye devam etti.

Ayşe Tolga'dan Vural Çelik açıklaması - 4

"NEREDEYSE BU ERKEN ÖLÜMÜN SORUMLUSU İLAN EDİLECEK"

Avrupa Yakası'nda "Fatoş" karakterini canlandıran Şenay Gürler, Gülse Birsel'e yapılan eleştirilen sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılar yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben gidemedim cenazesine, turnedeydim. Gülse de anlatmış neden gidemediğini. Ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek." demişti.

Gürler'e, Gülse Birsel'in veda mesajı tekrar soruldu. Gürler, "Bizim beraber çalıştığımız dönemde ben kimsenin arasında yaşanan bir duruma şahit olmadım. Şahit olsaydım bunu açıkça söyleyebilecek biriyim. Benim tanık olmadığım ortamlarda neler yaşanmıştır ben onları bilemem ama benim olduğum her an için böyle bir şey olmadığına eminim" dedi.

Ayşe Tolga'dan Vural Çelik açıklaması - 5

"BENİM TANIDIĞIM GÜLSE, BÖYLE BİR KADIN DEĞİL"

Oyuncu sözlerine "Gülse Birsel'in piyasada Vural'ın iş yapmasını engellediği gibi bir şey söylenmişti. Ben böyle bir şeye inanmıyorum çünkü böyle bir şey yapacak bir kadın olmadığını düşüyorum Gülse'nin. Benim tanıdığım Gülse, böyle bir kadın değil" diye devam etti.

Birsel'in veda mesajı sorulan Şenay Gürler ise "Çok fazla üzerine gelindiği için kendisini açıklamak istedi. Belki biraz fazla ayrıntıya girmiş olabilir. O da daha sonra paylaşımını kaldırdı" ifadelerini kullandı.

Ayşe Tolga'dan Vural Çelik açıklaması - 6

"HAKSIZLIĞA UĞRAMASINA TAHAMMÜL EDEMEM"

Öte yandan Birsel'in Yalan Dünya dizisinden rol arkadaşı Hakan Meriçliler, geçtiğimiz günlerde eleştirilerin hedefi olan Gülse Birsel hakkında konuştu. Snob Magazin'e konuşan Meriçliler yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.

Hakan Meriçliler, Gülse Birsel için "Yalan Dünya'da 90 bölüm oynadım. Bence Gülse harika, çalışkan ve meslektaşlarına iyi davranan birisidir. Onun haksızlığa uğramasına tahammül edemem. Bugün bir evim varsa onun sayesindedir. Çünkü reklam film anlaşmasını bile kendisi yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Ayşe Tolga'dan Vural Çelik açıklaması - 7

"GÜLSE HANIMI ŞU ÖZETLER: ÇOK HAKKANİYETLİDİR"

Meriçliler açıklamasına şöyle devam etti:

"Evin fotoğraflarını yollayıp ‘Lütfen bir reklam parasıyla bu evi al’ demiştir. Daha önce de az kaşe tartışmaları vardı, hiçbiri doğru değil. Herkese hakkı verildi. Gülse hanımı şu özetler: Çok hakkaniyetlidir. Yalan Dünya'da sokağın adı Gazanfer Özcan Sokağı'ydı. Eşi Gönül hanımın evi çok uzaktaydı, kendisine sete yakın yerde ev tutup şoför ayarlamıştır. Gülse Birsel budur. Hakkaniyet."

Meriçliler,  Yalan Dünya dizisinde "Çağatay" karakterine hayat verdi.

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