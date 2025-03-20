Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ayrıldı mı? Aliye Uzunatağan'dan açıklama

FOTOĞRAFTAKİ NOT DİKKAT ÇEKTİ

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikiliden Tatari, 36'ncı yaş gününü kızı Müjgan ve Tepeli ile birlikte kutladı. Ünlü oyuncu, doğum günü pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Tatari, paylaşımına düştüğü notla ayrılık haberlerini doğruladı.



"AİLE OLMAK BAKİ"

Ayşecan Tatari, doğum gününde çekilen karelere şu notu düştü:



"Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz."