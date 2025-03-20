Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ayrıldı mı? Aliye Uzunatağan'dan açıklama
2017'de evlenen oyuncu çift Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin boşandığı iddiası bir süredir gündemde. Tatari'nin annesi usta oyuncu Aliye Uzunatağan ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta dünyaevine girdi.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, 2020 yılında da kızları Müjgan'ı kucaklarına aldı.