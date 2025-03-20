Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ayrıldı mı? Aliye Uzunatağan'dan açıklama

2017'de evlenen oyuncu çift Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin boşandığı iddiası bir süredir gündemde. Tatari'nin annesi usta oyuncu Aliye Uzunatağan ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ayrıldı mı? Aliye Uzunatağan'dan açıklama - 1

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta dünyaevine girdi.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, 2020 yılında da kızları Müjgan'ı kucaklarına aldı.

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Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ayrıldı mı? Aliye Uzunatağan'dan açıklama - 2

BOŞANDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları, ancak fikir ayrılığı nedeniyle yollarını ayırma kararı aldıkları iddia edilmişti.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ayrıldı mı? Aliye Uzunatağan'dan açıklama - 3

FOTOĞRAFTAKİ NOT DİKKAT ÇEKTİ

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikiliden Tatari, 36'ncı yaş gününü kızı Müjgan ve Tepeli ile birlikte kutladı. Ünlü oyuncu, doğum günü pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Tatari, paylaşımına düştüğü notla ayrılık haberlerini doğruladı.

"AİLE OLMAK BAKİ"

Ayşecan Tatari, doğum gününde çekilen karelere şu notu düştü:

"Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz."

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ayrıldı mı? Aliye Uzunatağan'dan açıklama - 4

Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle tanınan Tatari'nin annesi Aliye Uzunatağan, ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu.

Snob Magazin'in haberine göre, usta oyuncu "Evleri ayırdılar ama çok şeker aileler. Birlikte keyifli ve çok dostlar. Birlikte iş üretiyorlar" dedi.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli ayrıldı mı? Aliye Uzunatağan'dan açıklama - 5

"YALNIZCA EVLERİ AYIRDILAR"

"Yalnızca evleri ayırdılar. Kızım bende kalmıyor. Edip ise kızıma yakın bir ev tuttu" ifadelerini kullanan oyuncuya "Siz bu duruma üzüldünüz mü?" diye soruldu.

Uzunatağan, "Yok. Çok üzülmedim. Torunum üzülseydi üzülürdüm o da kabul etti. Çocukların hepsi iyi" yanıtını verdi.

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