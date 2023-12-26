Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda son yolculuğuna uğurlandı
Sinema sanatçısı Ayşen Gruda ile sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda son yolculuğuna uğurlandı. 55 yaşında hayatını kaybeden Gruda'nın cenazesi Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sinema sanatçısı Ayşen Gruda ile sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda son yolculuğuna uğurlandı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Gruda’nın cenazesi Şişli Camii’ne getirildi.