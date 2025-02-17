Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı?
Survivor 2025'in iddialı yarışmacılardan Ayşe Yüksel'in geçtiğimiz haftalarda sakatlandığı açıklanmış ve Ayşe'nin son durumu merak konusu olmuştu. Survivor'ın son bölümünde yapılan kritik konsey sonrasında ise Ayşe'nin durumu netlik kazandı. Peki, Survivor Ayşe elendi mi?
Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Ayşe Yüksel'in sakatlığı hayranlarını endişelendirmişti.
Geçtiğimiz günlerde Ayşe'nin ayağında kırık olduğunu duyuran Acun Ilıcalı bugünkü bölümde ise Ayşe'nin yarışmadaki geleceğine dair son kararı açıkladı.