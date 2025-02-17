Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı?

Survivor 2025'in iddialı yarışmacılardan Ayşe Yüksel'in geçtiğimiz haftalarda sakatlandığı açıklanmış ve Ayşe'nin son durumu merak konusu olmuştu. Survivor'ın son bölümünde yapılan kritik konsey sonrasında ise Ayşe'nin durumu netlik kazandı. Peki, Survivor Ayşe elendi mi?

Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı? - 1

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Ayşe Yüksel'in sakatlığı hayranlarını endişelendirmişti. 

Geçtiğimiz günlerde Ayşe'nin ayağında kırık olduğunu duyuran Acun Ilıcalı bugünkü bölümde ise Ayşe'nin yarışmadaki geleceğine dair son kararı açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı? - 2

Survivor'ın 17 Şubat akşamki yeni bölümünde Ayşe, Acun Ilıcalı ile görüşmeye konseye geldi.

Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı? - 3

Ayşe Yüksel'in sakatlık durumuyla ilgili ada konseyinde Ayşe ile bir araya gelen Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Ilıcalı Ayşe'ye şunları söyledi;

"Şu ana kadar geçen 2 hafta iyileşme süreci değil biliyorsun. Daha önce buna benzer şeyler yaşadık. Bizim bakışımız çok pozitif değil. Seni biz devam ettirmesek üzülür müsün? Mustafa Hocamın bu yarışmacımız devam etmesin, kalıcı hasar kalır demedi. Bunun çok riskli olduğunu biliyorsun"

Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı? - 4

Koltuk değnekleriyle gelen Ayşe Yüksel ise " 2 hafta geçmesine rağmen iyi hissediyorum. Doktorlarımız sağ olsun çok iyi davrandı. Bu süreci kolayca atlatacağıma inanıyorum, bana güvenebilirsiniz" dedi.

Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı? - 5

KARAR BELLİ OLDU

Ayşe'nin sağlık durumunu kendi seçimine bırakan Acun Ilıcalı, Ayşe'nin yarışmaya devam edeceğini açıkladı.

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