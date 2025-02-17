Ayşe Survivor'dan ayrıldı mı?

Ayşe Yüksel'in sakatlık durumuyla ilgili ada konseyinde Ayşe ile bir araya gelen Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Ilıcalı Ayşe'ye şunları söyledi;

"Şu ana kadar geçen 2 hafta iyileşme süreci değil biliyorsun. Daha önce buna benzer şeyler yaşadık. Bizim bakışımız çok pozitif değil. Seni biz devam ettirmesek üzülür müsün? Mustafa Hocamın bu yarışmacımız devam etmesin, kalıcı hasar kalır demedi. Bunun çok riskli olduğunu biliyorsun"