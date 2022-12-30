Ayta Sözeri'den Armağan Çağlayan’a cevap: Bu kadar değerli miymişim?

"HASTA DEĞİL DİYE DÜŞÜNMEK İSTİYORUM"

Sözeri, Çağlayan’ın paylaşımından sonra sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, “Armağan’ın paylaşımını bir arkadaşım attı. Ben böyle şeylere nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Ömrü boyunca sevdiklerini kaybetmiş bir insan olarak sevdiği herhangi bir şeyi kaybetmek istemeyen biriyim. Armağan Çağlayan hasta değil diye düşünmek istiyorum. Aradığım zaman da ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. O yüzden de aramadım” ifadelerini kullandı.