Ayta Sözeri'den Armağan Çağlayan’a cevap: Bu kadar değerli miymişim?

Akciğer kanseriyle mücadele eden Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından hastalık süreciyle ilgili paylaşımlar yapmış ve “İki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri” demişti.
Sözeri, Çağlayan’ın paylaşımından sonra sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, “Armağan’ın paylaşımını bir arkadaşım attı. Ben böyle şeylere nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Ömrü boyunca sevdiklerini kaybetmiş bir insan olarak sevdiği herhangi bir şeyi kaybetmek istemeyen biriyim. Armağan Çağlayan hasta değil diye düşünmek istiyorum. Aradığım zaman da ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. O yüzden de aramadım” ifadelerini kullandı.
Şarkıcı sözlerine “Armağan haklı mı? Yerden göğe kadar haklı. Bir de gerçekten benden bu telefonu beklediğine de inanamadım. Yani ben bu kadar değerli miymişim Armağan Çağlayan için? Bundan sonra her saat başı kendimi affettirene kadar arayacağım” diyerek devam etti.
Ünlü televizyon sunucusu yaptığı paylaşımda “Şimdi saçma sağan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil” ifadelerini kullanmıştı.
Çağlayan sözlerine “Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım… Sonsuza dek…” diyerek devam etti.
Çağlayan geçtiğimiz günlerde sevilen YouTube programının son çekimini gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından ameliyat olan televizyon yapımcısı ve sunucusu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… " ifadelerini kullandı.