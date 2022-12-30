Ayta Sözeri'den Armağan Çağlayan’a cevap: Bu kadar değerli miymişim?

Kansere yakalanan ünlü sunucu Armağan Çağlayan, Ayta Sözeri ve Nükhet Duru’nun kendisini aramamasından duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı. Sözeri, Çağlayan’ın sözlerinin ardından sessizliğini bozdu.

Ayta Sözeri'den Armağan Çağlayan’a cevap: Bu kadar değerli miymişim? - 1

Akciğer kanseriyle mücadele eden Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından hastalık süreciyle ilgili paylaşımlar yapmış ve “İki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri” demişti.

Ayta Sözeri'den Armağan Çağlayan’a cevap: Bu kadar değerli miymişim? - 2

"HASTA DEĞİL DİYE DÜŞÜNMEK İSTİYORUM"

Sözeri, Çağlayan’ın paylaşımından sonra sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, “Armağan’ın paylaşımını bir arkadaşım attı. Ben böyle şeylere nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Ömrü boyunca sevdiklerini kaybetmiş bir insan olarak sevdiği herhangi bir şeyi kaybetmek istemeyen biriyim. Armağan Çağlayan hasta değil diye düşünmek istiyorum. Aradığım zaman da ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. O yüzden de aramadım” ifadelerini kullandı.

Ayta Sözeri'den Armağan Çağlayan’a cevap: Bu kadar değerli miymişim? - 3

"YERDEN GÖĞE KADAR HAKLI"

Şarkıcı sözlerine “Armağan haklı mı? Yerden göğe kadar haklı. Bir de gerçekten benden bu telefonu beklediğine de inanamadım. Yani ben bu kadar değerli miymişim Armağan Çağlayan için? Bundan sonra her saat başı kendimi affettirene kadar arayacağım” diyerek devam etti.

Ayta Sözeri'den Armağan Çağlayan’a cevap: Bu kadar değerli miymişim? - 4

Ünlü televizyon sunucusu yaptığı paylaşımda “Şimdi saçma sağan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil” ifadelerini kullanmıştı.

Ayta Sözeri'den Armağan Çağlayan’a cevap: Bu kadar değerli miymişim? - 5

Çağlayan sözlerine “Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım… Sonsuza dek…” diyerek devam etti. 

Ayta Sözeri'den Armağan Çağlayan’a cevap: Bu kadar değerli miymişim? - 6

PROGRAMINA VEDA ETTİ

Çağlayan geçtiğimiz günlerde sevilen YouTube programının son çekimini gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından ameliyat olan televizyon yapımcısı ve sunucusu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… " ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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