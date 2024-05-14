Ayten Gökçer'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

MELEK BAYKAL

"Ayten ablam. Çok değerliydin benim için... 3 gün önce rüyamdaydın... Çok üzgünüm çok. Hepimizin başı sağolsun yarın sevenleriniz yanınızda uğurlanacaksınız... Ben malesef yarın tiyatro turnesinde olacağım için bulunamayacağım... Üzüntü içindeyim ama beni en iyi siz anlarsınız. Bir tanecik kızı Aslı'ya, torunlarına tüm ailesine sabırlar diliyorum. Değerli ve güzel kadın huzur içinde uyuyun. Mekanınız cennet olsun. Sizi hiç unutmayacağız"

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"En çok 'Işığımı kapatma şekerim' derdiniz çekimlerde Ayten Hanım… Oysa ki sizin kendi ışığınız zaten şahaneydi … 'Gel Kanyon’da kahve içip dedikodu yapalım' dediğiniz telefon artık gelmeyecek… Çok üzgünüm… Yattığınız yer nurla dolsun… İncitmesin... Huzurla uyuyun."