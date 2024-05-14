Ayten Gökçer'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer 84 yaşında vefat etti. Gökçer'in vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Ayten Gökçer paylaşımları...

Ayten Gökçer'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 1

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında yaşamını yitirdi. 

Ünlü isimler Ayten Gökçer'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Ayten Gökçer'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 2

MELEK BAYKAL

"Ayten ablam. Çok değerliydin benim için... 3 gün önce rüyamdaydın... Çok üzgünüm çok. Hepimizin başı sağolsun yarın sevenleriniz yanınızda uğurlanacaksınız... Ben malesef yarın tiyatro turnesinde olacağım için bulunamayacağım... Üzüntü içindeyim ama beni en iyi siz anlarsınız. Bir tanecik kızı Aslı'ya, torunlarına tüm ailesine sabırlar diliyorum. Değerli ve güzel kadın huzur içinde uyuyun. Mekanınız cennet olsun. Sizi hiç unutmayacağız"

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"En çok 'Işığımı kapatma şekerim' derdiniz çekimlerde Ayten Hanım… Oysa ki sizin kendi ışığınız zaten şahaneydi … 'Gel Kanyon’da kahve içip dedikodu yapalım' dediğiniz telefon artık gelmeyecek… Çok üzgünüm… Yattığınız yer nurla dolsun… İncitmesin... Huzurla uyuyun."

Ayten Gökçer'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 3

SUHA UYGUR

"Türk Tiyatrosu büyük bir yıldızını kaybetti. Ardından bir sürü güzellikler bırakıp veda etti…Her zaman sevgi ve saygıyla anacağım… Cennet mekanınız olsun…"

DERYA BAYKAL

"Değerli Ayten Gökçer nurlarda uyu. Mekanın cennet olsun."

GÜVEN HOKNA

"Mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm. Nurlarda uyusun."

Ayten Gökçer'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 4

GÜL ONAT

"Ayten ablam önce anneme olan hayranlığınla sonra sıcacık kişiliğinle tanıdım seni büyük sanatçıydın. Nur içinde ol."

MAHSUN KIRMIZIGÜL

"Ah Ayten annem ah... Çok üzgünüm.. Tiyatro ve sinemamızın çok değerli usta ismi Ayten Gökçer’in vefat haberini aldım. Kendisine Allahtan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Türk tiyatrosu ve sinemamızın kıymetli isimi Ayten Gökçer’in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Daha dün seni anmıştık oysa ki… Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir an var, o da şu an… Keşke anmışken arasaydım. Başta sevgili kızına, tüm aileye, sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Ayten Gökçer'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 5

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Asıl adı Ayten Kaçmaz olan Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı. 

Sinemaya 1965'te "Taçsız Kral" adlı filmle başlayan Gökçer, daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Ayten Gökçer, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. Gökçer, 1999 yılında "Yılan Hikayesi" adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:

1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü
1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü
1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü
1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü
1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
1997 Türk İş Kadınları Derneği En İyi Sanatçı ödülü

DAHA FAZLA GÖSTER