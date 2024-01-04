Az daha filmden kovuluyordu: Amber Heard hayranlarına teşekkür etti

Jason Momoa, Amber Heard ve Nicole Kidman'ın başrollerini paylaştığı Aquaman ve Kayıp Krallık filmi geçtiğimiz haftalarda izleyiciyle buluştu. Amber Heard, film her ne kadar gişede çakılsa da hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Oyuncu daha önceki açıklamalarında "Bu filmde oynayabilmek için çok savaştım. Filmde olmamı istemediler" demişti.

Az daha filmden kovuluyordu: Amber Heard hayranlarına teşekkür etti - 1

James Wan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II ve Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman ve Kayıp Krallık) filmi birkaç kez ertelenmesinin ardından izleyiciyle buluştu.

Film için "hiç orijinal olmadığı" ve "aşırı kötü" olduğu yönünde eleştiriler yapıldı ve film, gişede beklentinin altında kaldı.

FİLM HAKKINDA YAPILAN ELEŞTİRİLER

N-LIFE HABERLERİ

Az daha filmden kovuluyordu: Amber Heard hayranlarına teşekkür etti - 2

Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı karalama davasıyla gündemden düşmeyen ve filmde yer alıp almayacağı uzun süre merak edilen Amber Heard, seriye Mera karakteriyle geri döndü.

Az daha filmden kovuluyordu: Amber Heard hayranlarına teşekkür etti - 3

TEŞEKKÜR ETTİ

37 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada setten birçok kare paylaşarak hayranlarına teşekkür etti.

Az daha filmden kovuluyordu: Amber Heard hayranlarına teşekkür etti - 4

11 REPLİĞİ VARDI

Heard "Bu kadar beklemenin ardından, Aquaman sonunda 'sıçramasını' yaptı. Mera'ya gösterdiğiniz sevgi ve destek için tüm hayranlarma teşekkür ederim" dedi.

TMZ'in haberine göre, Heard filmde yalnızca 20 dakika kadar görünüyor ve 11 repliği bulunuyor.

Az daha filmden kovuluyordu: Amber Heard hayranlarına teşekkür etti - 5

MUSK'TAN TEHDİT MEKTUBU

Öte yandan, Heard, rol arkadaşı Jason Momoa'nın kendisini Aquaman 2 filminden çıkarmak istediğini ve Johnny Depp gibi giyinip kendisine zorbalık yaptığını iddia etmişti.

Heard'ün eski sevgilisi milyarder Elon Musk'ın ise oyuncunun filmde rol almasını sağlamak için Warner Bros.'a mektup yazdığı bildirildi.

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Az daha filmden kovuluyordu: Amber Heard hayranlarına teşekkür etti - 6

FİLMDEN  ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Variety'nin haberine göre, filmin başrol oyuncusu Jason Momoa, Mera karakterini canlandıran Heard'ü filmde istemedi. Heard'ün terapistinin notlarında "Jason Momoa beni filmde istemedi. Sarhoştu. Sete geç geliyordu. Johnny Depp gibi giyiniyordu. Onun gibi yüzük de takmıştı" ifadeleri yer alıyor. 

Heard, filmin yönetmeni James Wan'ın da kendisine "sesini yükselttiğini" ve Aquaman ile ilgili hiçbir paylaşım yapmaması gerektiğini söyledi. Notlarda Heard "Kimse sette benim selfie bile çekilmiyordu" dedi.

Filmin yapım şirketi DC, Heard'ün notlarında yer alan ifadeleri yalanladı.

Az daha filmden kovuluyordu: Amber Heard hayranlarına teşekkür etti - 7

FİLMDEN ZATEN ÇIKARILACAKTI

Heard, karalama davası esnasında Aquaman 2 filmiyle ilgili "Bu filmde oynayabilmek için çok savaştım. Filmde olmamı istemediler" demişti.

Variety'nin haberine göre, Warner Bros. 2018 yılında çekilen ilk filmden sonra Heard'ü zaten seriden çıkarmayı düşünüyordu. Bu karar, karalama davasından çok daha öncesine dayanıyor.

Yapım şirketi, Heard ile Momoa'nın kimyalarının tutmadığını ve bu nedenle Heard'ü filmde istemediklerini açıklamıştı.

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