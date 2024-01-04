Az daha filmden kovuluyordu: Amber Heard hayranlarına teşekkür etti

11 REPLİĞİ VARDI

Heard "Bu kadar beklemenin ardından, Aquaman sonunda 'sıçramasını' yaptı. Mera'ya gösterdiğiniz sevgi ve destek için tüm hayranlarma teşekkür ederim" dedi.

TMZ'in haberine göre, Heard filmde yalnızca 20 dakika kadar görünüyor ve 11 repliği bulunuyor.