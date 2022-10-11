Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva İstanbul'da taksicinin saldırısına uğradı

Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva önceki gece İstanbul’da taksiciyle tartışma yaşadı.
Sabah'ın haberine göre Beyoğlu'ndaki işinden evine gitmek isteyen Bagieva’nın aracına sağından geçmeye çalışan bir taksi çarptı.
Sabaha karşı gerçekleşen olayda, Bagieva’nın aracına çarpmasına rağmen durmayan taksiciye korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü şarkıcıya hakaretler savurduktan sonra genç şarkıcıya saldırdı.
Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Begieva polise giderek şikâyette bulundu.
Yaşadıklarını anlatan Bagieva "Sağımdan beni geçmeye çalışan araç aracımın ön sağ kısmına çarptı. Arabamda hasar oluştu. Ben araca korna çalınca durdu ve şoförü indi. Araçtan inerek kendisine 'Ne yapıyorsun' dediğimde saçımdan tutarak yüzümü yumruklamaya başladı" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı "Bir an önce yakalansın, cezasını çeksin. 10 yıldır burada yaşıyorum. Üniversitemi burada okudum, asıl mesleğim avukatlık. Baroya kaydım var. İlk kez böyle bir olaya şahit oldum. Adam tam bir magandaydı. Kaza yapıp hem suçlu hem güçlü oldu" şeklinde konuştu.