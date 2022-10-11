Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva İstanbul'da taksicinin saldırısına uğradı

"ADAM TAM BİR MAGANDAYDI"

Şarkıcı "Bir an önce yakalansın, cezasını çeksin. 10 yıldır burada yaşıyorum. Üniversitemi burada okudum, asıl mesleğim avukatlık. Baroya kaydım var. İlk kez böyle bir olaya şahit oldum. Adam tam bir magandaydı. Kaza yapıp hem suçlu hem güçlü oldu" şeklinde konuştu.