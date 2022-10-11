Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva İstanbul'da taksicinin saldırısına uğradı

Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı, Nergiz Bagieva yolda aracına çarpan taksiciyi uyarınca saldırıya uğradı.

Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva İstanbul'da taksicinin saldırısına uğradı - 1

Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva önceki gece İstanbul’da taksiciyle tartışma yaşadı.

Sabah'ın haberine göre Beyoğlu'ndaki işinden evine gitmek isteyen Bagieva’nın aracına sağından geçmeye çalışan bir taksi çarptı.

Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva İstanbul'da taksicinin saldırısına uğradı - 2

Sabaha karşı gerçekleşen olayda, Bagieva’nın aracına çarpmasına rağmen durmayan taksiciye korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü şarkıcıya hakaretler savurduktan sonra genç şarkıcıya saldırdı.

Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva İstanbul'da taksicinin saldırısına uğradı - 3

ŞİKAYETÇİ OLDU

Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Begieva polise giderek şikâyette bulundu.

Yaşadıklarını anlatan Bagieva "Sağımdan beni geçmeye çalışan araç aracımın ön sağ kısmına çarptı. Arabamda hasar oluştu. Ben araca korna çalınca durdu ve şoförü indi. Araçtan inerek kendisine 'Ne yapıyorsun' dediğimde saçımdan tutarak yüzümü yumruklamaya başladı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva İstanbul'da taksicinin saldırısına uğradı - 4

"ADAM TAM BİR MAGANDAYDI"

Şarkıcı "Bir an önce yakalansın, cezasını çeksin. 10 yıldır burada yaşıyorum. Üniversitemi burada okudum, asıl mesleğim avukatlık. Baroya kaydım var. İlk kez böyle bir olaya şahit oldum. Adam tam bir magandaydı. Kaza yapıp hem suçlu hem güçlü oldu" şeklinde konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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