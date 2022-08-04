Azra Akın ile eşi Atakan Koru tatilde

Haberler | 04.08.2022 - 10:43
Tescilli dünya güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le tatillerine devam ediyor.
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Evlendikten bir yıl sonra da çocukları Demir'in dünyaya gelmesiyle anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili, önceki gün Bodrum'da görüntülendi.
Ortakent'teki bir otelin plajında objektiflere yansıyan ünlü manken, gün boyu eşi ve 3 yaşındaki oğlu Demir ile birlikte deniz keyfi yaptı.
Çocuklarıyla oyunlar oynayan çiftin neşeli halleri objektiflere yansıdı.
Çift 2017 yılında dünyaevine girmişti.