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Azra Akın ile eşi Atakan Koru tatilde

Haberler | 04.08.2022 - 10:43

Tescilli dünya güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le Bodrum tatilinde görüntülendi.

Azra Akın ile eşi Atakan Koru tatilde - 1

Tescilli dünya güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le tatillerine devam ediyor.


Azra Akın ile eşi Atakan Koru tatilde - 2

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Evlendikten bir yıl sonra da çocukları Demir'in dünyaya gelmesiyle anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili, önceki gün Bodrum'da görüntülendi.


Azra Akın ile eşi Atakan Koru tatilde - 3

Ortakent'teki bir otelin plajında objektiflere yansıyan ünlü manken, gün boyu eşi ve 3 yaşındaki oğlu Demir ile birlikte deniz keyfi yaptı.


Azra Akın ile eşi Atakan Koru tatilde - 4

Çocuklarıyla oyunlar oynayan çiftin neşeli halleri objektiflere yansıdı.

Azra Akın ile eşi Atakan Koru tatilde - 5

Çift 2017 yılında dünyaevine girmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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