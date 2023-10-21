Babalık davasıyla gündeme gelen ünlü isimler

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Akpınar gibi birçok ünlü isim babalık davasıyla gündeme geldi. İşte o isimler...

Babalık davasıyla gündeme gelen ünlü isimler - 1

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın, 35 yıl önce yaşadığı evlilik dışı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Babalık davasıyla gündeme gelen ünlü isimler - 2

Kızlarından Duygu Nebioğlu geçtiğimiz günlerde sonuçlanan mahkeme kararı ile Metin Akpınar'ın öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Babalık davasıyla gündeme gelen ünlü isimler - 3

Bunun ardından açıklama yapan Akpınar, "Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik" demişti.

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Babalık davasıyla gündeme gelen ünlü isimler - 4

Ünlü şarkıcı Emrah, 1990'da Bursa'da Ebru Çolak ile tanıştı. Çolak, daha sonra bu ilişkiden olduğunu iddia ettiği oğlu Tayfun için Emrah'a babalık davası açtı.

Babalık davasıyla gündeme gelen ünlü isimler - 5

Emrah, Tayfun'un babası olduğunu sürekli reddetti. Art arda karşılıklı davalar açıldı. En son olarak da DNA testiyle Tayfun'un babasının Emrah olduğu resmen ortaya çıktı.

Ancak Emrah yıllardır oğluyla görüşmüyor.

Babalık davasıyla gündeme gelen ünlü isimler - 6

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Işıl Çıtak'tan 1989'da dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak, babasının soyadını alabilmek için harekete geçmişti.

Babalık davasıyla gündeme gelen ünlü isimler - 7

Çıtak'ın babalık davası açmasının ardından Tatlıses, yıllar sonra kızını kabul etti.

Babalık davasıyla gündeme gelen ünlü isimler - 8

Esra Şimşek, Erol Büyükburç'un kızı olduğunu iddia etmiş ve babalık davası açmıştı.

Büyükburç’un kızı olduğunu ispatlayan Şimşek, daha sonra miras için dava açtı.

Babalık davasıyla gündeme gelen ünlü isimler - 9

Selçuk Ural, Ceyhan Çubukçu'dan dünyaya gelen oğlu Hakan Ural ile uzun süre gündemde kaldı. Çubukçu, Selçuk Ural'a babalık davası açtı. Mahkeme kararıyla Hakan Çubukçu, Hakan Ural oldu.

Babalık davasıyla gündeme gelen ünlü isimler - 10

2008'de model Samantha Burke ile ilişki yaşan Jude Law, bir kız çocuk sahibi oldu. Yapılan DNA testinde Law'un baba olduğu kanıtlandı.

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