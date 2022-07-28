Babasının 13 yıl süren vasiliğinin sona ermesinin ardından özgürlüğüne kavuşan ünlü pop yıldızı Britney Spears, devam eden mahkeme sürecinde bir zafer daha kutluyor. Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears’ın 13 yıllık vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanmış ve özgürlüğüne kavuşmuştu. Ünlü pop yıldızının avukatı, Jamie Spears ve hukuk ekibinin, vasilik boyunca şarkıcıdan milyonlarca dolar aldığını iddia ederek, mahkemeye yeni dosyalar sunmuştu. Mahkemenin kararına göre Spears, yeminli ifade vermek ve babasının avukatlarının sorularına cevap vermek zorunda kalmayacak. Şarkıcının avukatı Mathew Rosengart, ifade vermenin şarkıcının travmalarını tetikleyeceğini ve gelecek mahkemelerde kendisinin tanık olarak yer almayacağını belirtti. Rosengart, “Britney geçtiğimiz kasım ayında özgürlüğünü kazandı ve hayatına devam ediyor. Ama o adam, babası, bunu istemiyor” dedi. Yeni belgeler, vasilik altındayken babası ve ekibinin, Britney Spears'tan 36 milyon dolardan fazla para aldığını iddia etmişti. Dosyalarda, Jamie Spears’ın kendisi için 6,3 milyon doları aldığı ve diğer 30 milyon doların avukatlara ve yasal ücretlere gittiği belirtiliyor. Spears, 2008 yılından beri babasının vasiliği altındaydı. Spears’ın tüm haklarını elinde tutan babasının vasiliği 2021 Kasım ayında sona ermişti.