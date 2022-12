Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy’dan duygulandıran saat paylaşımı

"İÇİMDE HER ZAMAN YAŞAYACAK"

Özge Ulusoy, cenazeye katılanlara teşekkür ederek, "Çok defa elime mikrofon aldım. Hiç bu kadar zor bir an hatırlamıyorum. Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gerçekten dünyada yaşayan bir melek gibiydi. Çok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş, bize çok iyi bir baba oldu. Burada, herkes onu ne kadar seviyor, çok iyi görüyorum. Dışarıda bulunan, gelen gelemeyen herkesin aklında neler olduğunu da biliyorum. Okuyorum, hiç tanımayan insanlar bana ulaştı. Babamın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Şükürler olsun, böyle bir insanın evladıyım. Benim damarımda, hücremde, her yerimde; beni bırakıp gittiğine inanmıyorum. Benim içimde yaşayacak her zaman. Gidilecek güzel bir yer varsa bunu en çok hak eden babam. O yüzden onun için sadece dualarınızı istiyorum. Huzurla istirahat etsin" diye konuştu.