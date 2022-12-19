Babasının vefatıyla sarsılan Özge Ulusoy iş hayatına geri döndü

Ulusoy, babasına çarpan cipin çok süratli olduğunu ve sürücünün kaza anında frene basmadığını öne sürerek şunları söylemişti:

“4 Aralık günü saat 14.05 sıralarında bir cip, babama yaya geçidindeyken çarpıp onu öldürdü. Cip 100 km’den daha yüksek bir hızla ona vurdu. Üzüntümüzü daha da derinleştiren detaylardan biri, çarpan aracın frene bile basmamış olması. Dosyaya bilerek yanlış yansıtılan şeyler var. Yargı makamları doğruları ortaya çıkaracaktır. Başka kan donduran bilgiler de var, detay veremiyorum. Babam bir ömür ülkesi ve milleti için çalıştı ve savaştı, şimdi ben de onun için savaşacağım.”