Babasının vefatıyla sarsılan Özge Ulusoy iş hayatına geri döndü

Özge Ulusoy’un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara’nın Çankaya ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
5 Ekim'de hayatını kaybeden Haydar Ulusoy, İstanbul Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.
Habertürk'ün haberine göre; Özge Ulusoy, zor günlerin ardından iş hayatına geri döndü. Ünlü manken, Yeniköy'de düzenlenen bir etkinlikte sunuculuk yaptı.
Son olarak cenazede çekilen videoları takipçileriyle paylaşan Ulusoy, "Babacığım bugün 14 gün. Damarımda, kanımda her hücremdesin. Sonsuza dek beraberiz. Seni bizden ayıran bu cinayet gibi kazanın haklı davasında da takipçiyiz. Senin bir mükevveline bu yapılsaydı o davayı nasıl takip ederdin biliyoruz ve o titizlikle davranıyoruz. Gözün arkada kalmasın" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Özge Ulusoy'un ablası Nilay Ulusoy da geçtiğimiz hafta kaza ile ilgili açıklama yapmıştı.
Ulusoy, babasına çarpan cipin çok süratli olduğunu ve sürücünün kaza anında frene basmadığını öne sürerek şunları söylemişti:
“4 Aralık günü saat 14.05 sıralarında bir cip, babama yaya geçidindeyken çarpıp onu öldürdü. Cip 100 km’den daha yüksek bir hızla ona vurdu. Üzüntümüzü daha da derinleştiren detaylardan biri, çarpan aracın frene bile basmamış olması. Dosyaya bilerek yanlış yansıtılan şeyler var. Yargı makamları doğruları ortaya çıkaracaktır. Başka kan donduran bilgiler de var, detay veremiyorum. Babam bir ömür ülkesi ve milleti için çalıştı ve savaştı, şimdi ben de onun için savaşacağım.”