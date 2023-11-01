Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi

İspanyol kraliyet ailesinin 18 yaşına basan kızı Prenses Leonor, İspanyol Anayasası'na bağlılık yemini ederek geleceğin kraliçesi olduğunu resmileştirdi. Halkın büyük ilgisiyle karşılaşan Leonor için İspanyol basını, "en popüler kraliyet üyesi" ve "babası Kral Felipe'den daha fazla saygı görüyor" yorumlarını yaptı.

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 1

Geleceğin İspanya Kraliçesi resmen belli oldu! Dün sabah İspanya'nın başkenti Madrid'deki Parlamento Binası'nda tarihi bir an yaşandı. İspanyol kraliyet ailesinin kızı Prenses Leonor, geleceğin kraliçesi olarak tescillendi.

N-LIFE HABERLERİ

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 2

18 yaşına basan Prenses, İspanyol Anayasası'na bağlılık yemini ederek, babası Kral Felipe'nin ardından tahtın sahibi olduğunu ilan etti.

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 3

Leonor, tahta geçtiğinde son 150 yılda İspanya kraliyetinin ilk kadın hükümdarı olacak.

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 4

İspanya'nın eski kralı olan dedesi Juan Carlos'un Danimarka vatandaşı Corinna zu Sayn-Wittgenstein Sayn ile ilişkisi, Botswana'da bir fil avına katılması gibi tepki toplayan davranışları ile gizli bir kızı olduğu iddialarının ortaya atılmasının 2014'te tahttan feragat etmesiyle kraliyet sarsılmıştı. Ardından Kral Felipe skandallardan uzak kalarak kraliyetin itibarını toplamaya çalışmıştı. Şimdi Leonor da babasının ardından aynı misyonu üstlenmekte görevli olacak.

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 5

Prenses Leonor, Anayasa'ya bağlılık yemini törenine babası Kral Felipe, annesi Kraliçe Letizia ve 16 yaşındaki kardeşi Sofia ile birlikte katıldı. Kraliyet ailesi Parlamento Binası'na gelirken halkın yoğun ilgisi vardı.

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 6

İlgi, en çok Prenses Leonor üzerindeydi.

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 7

Prenses, Galler’deki Hippi Hogwarts olarak adlandırılan ve 12’nci yüzyıldan kalma bir kalede yer alan Atlantic College’da eğitim alıyor. Prenses, halkın önünde ilk konuşmasını henüz 13 yaşındayken İspanya Anayasası'nın 40'ıncı yılında yapmıştı.

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 8

Dün Parlamento'da İspanyol Anayasası'na sadakat yemini töeeninde ailesi ve hükümet temsilcileri hazır bulundu.

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 9

Leonor, Parlamento'ya hitaben yaptığı konuşmasında, kraliçeliğe giden yolda aldığı eğitim süresince İspanyol halkından kendisine güvenmesini istedi.

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 10

Tören sonunda 51 yaşındaki annesi Kraliçe Letizia ile 55 yaşındaki babası Kral Felipe'yi öptü.

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 11

Kral ve Kraliçe, geleceğin kraliçesi olan kızlarına gururla sarılırken objektiflere yansıdı.

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 12

Yemin sonunda madalyaları takılan Leonor'un sempatik tavırları dikkat çekti.

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 13

İspanyol gazetesi El Espanol, 18 yaşındaki Leonor'un en popüler kraliyet üyesi olduğunu, yapılan bir ankete göre babası Kral Felipe'den daha fazla saygı gördüğünü yazdı.

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 14

İşte Leonor'un geleceğin kraliçesi oluşunu resmiyete kavuşturan törenden yansıyan kareler...

Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 15
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 16
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 17
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 18
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 19
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 20
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 21
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 22
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 23
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 24
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 25
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 26
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 27
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 28
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 29
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 30
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 31
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 32
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 33
Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi - 34
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