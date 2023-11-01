Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi

İspanya'nın eski kralı olan dedesi Juan Carlos'un Danimarka vatandaşı Corinna zu Sayn-Wittgenstein Sayn ile ilişkisi, Botswana'da bir fil avına katılması gibi tepki toplayan davranışları ile gizli bir kızı olduğu iddialarının ortaya atılmasının 2014'te tahttan feragat etmesiyle kraliyet sarsılmıştı. Ardından Kral Felipe skandallardan uzak kalarak kraliyetin itibarını toplamaya çalışmıştı. Şimdi Leonor da babasının ardından aynı misyonu üstlenmekte görevli olacak.