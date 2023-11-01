Bağlılık yemini eden Prenses Leonor artık resmen geleceğin kraliçesi
İspanyol kraliyet ailesinin 18 yaşına basan kızı Prenses Leonor, İspanyol Anayasası'na bağlılık yemini ederek geleceğin kraliçesi olduğunu resmileştirdi. Halkın büyük ilgisiyle karşılaşan Leonor için İspanyol basını, "en popüler kraliyet üyesi" ve "babası Kral Felipe'den daha fazla saygı görüyor" yorumlarını yaptı.
Geleceğin İspanya Kraliçesi resmen belli oldu! Dün sabah İspanya'nın başkenti Madrid'deki Parlamento Binası'nda tarihi bir an yaşandı. İspanyol kraliyet ailesinin kızı Prenses Leonor, geleceğin kraliçesi olarak tescillendi.