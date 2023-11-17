Bahar Candan ve Nihal Candan'ın annesi isyan etti: Kızlarımın hiçbir suçu yoktur
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sosyal medya fenomenlerinin annesi Umut Candan kızlarının suçsuz olduğunu söyleyerek "Çok büyük bir hata yapılıyor" dedi.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından operasyonlar farklı sosyal medya ünlülerine sıçradı.
Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler tutuklandı.