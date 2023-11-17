Bahar Candan ve Nihal Candan'ın annesi isyan etti: Kızlarımın hiçbir suçu yoktur

"SUÇLULAR DIŞARIDA BENİM KIZLARIM İÇERDE"

Candan kardeşlerin annesi "Kızlarım neyin içinde olduklarını bile bilmiyorlar. Benim çocuklarım o kadar güvenilir insanlar ki benim evime geldikleri zaman dolaptan bir ceviz alacakları zaman bile sorarlar. Hep benden izin alırlar, bana sormadan bir şey yapmazlar. Suçlular dışarıda benim kızlarım içerde" diyerek isyan etti.