Bahar Şahin'den Uraz Kaygılaroğlu'na tepki: Kadın kasabı sanatın İstanbul surlarında hayat buldu!

4 Ekim Cuma günü Semih Çelik tarafından canice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayeti, Türkiye'yi derinden sarstı. Korkunç vahşetin ardından gözler, Uraz Kaygılaroğlu'nun aylar önce yaptığı bir paylaşıma çevrildi. Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlara sosyal medyada tepki yağarken, meslektaşı Bahar Şahin de sessiz kalmadı.

Bahar Şahin'den Uraz Kaygılaroğlu'na tepki: Kadın kasabı sanatın İstanbul surlarında hayat buldu! - 1

Türkiye, 19 yaşındaki Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletmesini konuşurken, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bir sergi için verdiği pozlar yeniden gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Bahar Şahin'den Uraz Kaygılaroğlu'na tepki: Kadın kasabı sanatın İstanbul surlarında hayat buldu! - 2

''BİR AKIL TUTULMASI YAŞADIM''

Sosyal medyadaki tepki çeken pozları hakkında Nevşin Mengü'ye konuşan Uraz Kaygılaroğlu, ''Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi, ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" dedi.

Bahar Şahin'den Uraz Kaygılaroğlu'na tepki: Kadın kasabı sanatın İstanbul surlarında hayat buldu! - 3

''İLHAM VERDİN, GURUR DUY KENDİNLE''

Uraz Kaygılaroğlu'na tepki gösteren isimler arasında ünlü oyuncu Bahar Şahin de vardı. Bahar Şahin, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda ''Kadın kasabı 'sanatın' İstanbul surlarında hayat buldu. İlham verdin, gurur duy kendinle Uraz Kaygılaroğlu. Türk halkı bu 'sanatını' unutmayacak!'' ifadelerini kullandı.

Bahar Şahin'den Uraz Kaygılaroğlu'na tepki: Kadın kasabı sanatın İstanbul surlarında hayat buldu! - 4

Bahar Şahin'in paylaşımına, özellikle kadın sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı.

DAHA FAZLA GÖSTER