Bahar Şahin'den Uraz Kaygılaroğlu'na tepki: Kadın kasabı sanatın İstanbul surlarında hayat buldu!
4 Ekim Cuma günü Semih Çelik tarafından canice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayeti, Türkiye'yi derinden sarstı. Korkunç vahşetin ardından gözler, Uraz Kaygılaroğlu'nun aylar önce yaptığı bir paylaşıma çevrildi. Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlara sosyal medyada tepki yağarken, meslektaşı Bahar Şahin de sessiz kalmadı.
Türkiye, 19 yaşındaki Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletmesini konuşurken, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bir sergi için verdiği pozlar yeniden gündem oldu.