Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in ölümüyle ilgili 3 kişi suçlandı

İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Liam Payne'in hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi suçlandı.

Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in ölümüyle ilgili 3 kişi suçlandı - 1

One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in ölümüyle ilgili 3 kişi suçlandı - 2

Brezilyalı yetkililere göre, Payne'in yanında bulunan bir kişi, ölüme sebep olacak şekilde birini terk etmek ve uyuşturucu temini ile suçlanıyor.

Ayrıca bir otel çalışanı ve bir başka kişi de yine uyuşturucu temini ile suçlandı. Şu ana kadar suçlanan kişilerin isimleri ise açıklanmadı.

Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in ölümüyle ilgili 3 kişi suçlandı - 3

KANINDA YASAKLI MADDEYE RASTLANDI

Olaydan sonra yapılan incelemelerde, şarkıcının otel odasında uyuşturucu maddeler ve zarar görmüş eşyalar bulundu.

Yapılan otopsi sonucunda, Payne’in vücudunda alkol, uyuşturucu ve antidepresan ilaç tespit edildi. Polisin soruşturma kapsamında, Buenos Aires'te 9 eve operasyon düzenlendiği ve şarkıcının kırık laptopu ile diğer cihazlarını incelediği kaydedildi.

Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in ölümüyle ilgili 3 kişi suçlandı - 4

Payne’in ölümünün ardından, eski eşi Cheryl, One Direction grubunun diğer üyeleri ve yapımcı Simon Cowell gibi ünlülerden taziye mesajları paylaşıldı.

Grup üyeleri Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik ve Harry Styles ortak bir açıklama yaparak, Payne’in kaybı nedeniyle ‘tamamen yıkıldıklarını’ ve onu ‘çok özleyeceklerini’ ifade etti.

Binlerce hayran, İngiltere ve dünya çapında düzenlenen anma etkinliklerinde Payne'i andı.

Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in ölümüyle ilgili 3 kişi suçlandı - 5

ÖLMEDEN ÖNCE POLİSİ ARADILAR

CNN'in haberine göre, otel personeli Payne düşmeden kısa bir süre önce acil polis yardımı talep etmiş ve "Uyuşturucu etkisinde ve alkol kullanan bir misafirimiz var. Her şeyi dağıtıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çağrı, Payne'in ölümünden yaklaşık 10 dakika önce yapıldı. Buenos Aires polisi daha sonra Payne'in otel odasını "tamamen dağınık" halde buldu. Odada uyuşturucu, enerji takviyeleri ve diğer reçetesiz satılan ilaçlar etrafa saçılmış halde bulundu ve odadaki çeşitli eşyalar kırılmıştı.

BAĞIMLILIK İLE MÜCADELESİNİ PAYLAŞMIŞTI

31 yaşındaki yıldızın 2021 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Alkol bağımlılığı hakkında konuşan şarkıcı "Kesinlikle hiç, hiç konuşmadığım bazı şeyler var. Gerçekten, gerçekten, gerçekten ciddiydi. Ve bir sorundu." ifadelerini kullanmıştı.

Madde bağımlılığıyla yaşadığı mücadeleler hakkında konuşan şarkıcı, 2023 yazında YouTube'da paylaşılan bir videoda altı aydır hiç alkol tüketmediğini söylemiş ve "Bu konumda olmak güzel. Kesinlikle artık bu şeylere ihtiyacım yok. Parti bitti" diye eklemişti.

Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in ölümüyle ilgili 3 kişi suçlandı - 6

LIAM PAYNE KİMDİR?

Payne, 2008 ve 2010'da "The X Factor" adlı şarkı yarışmasına katılmış, 2010'da yarışmaya katılan Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan ile bir araya gelerek One Direction grubunu kurmuştu. 

70 milyonun üzerindeki albüm satışıyla, tüm zamanların en çok satan erkek grubu ünvanını alan One Direction, Malik'in ayrılmasıyla dağılma sürecine girmiş, grup üyeleri 2017'den itibaren solo çalışmalar yürütmeye başlamıştı.

Grupla birlikte 200'ün üzerinde ödül kazanan Payne, bu tarihten sonra çıkardığı teklilerde ve albümlerinde Ed Sheeran, Rita Ora, French Montana ve J Balvin gibi isimlerle çalışmıştı.

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