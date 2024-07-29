Banu Alkan'ın taziye mesajı tepki çekti

Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti. Banu Alkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajına müzik koyması ve ünlü isimleri etiketlemesi tepki çekti.

Banu Alkan'ın taziye mesajı tepki çekti - 1

Sanatçı Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 47 yaşında hayatını kaybetti. Safiye Soyman'ın oğlu için Bodrum Gündoğan Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Banu Alkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı taziye mesajı ise gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Banu Alkan'ın taziye mesajı tepki çekti - 2

Kylie Jenner ve Jennifer Lopez gibi ünlü isimleri etiketleyen ve paylaşımına müzik ekleyen Alkan "Safiye'm başın sağ olsun canım. Acıların en büyüğü. Nur için uyusun, Allah'ım sabır versin" notunu düştü.

Banu Alkan'ın taziye mesajı tepki çekti - 3

Tepkilerin odağı olan sanatçı konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Asistanımın paylaştığı bir video üzerinden her türlü yorumu yapma hakkına hiç kimse sahip değildir. Banu Alkan'ı tanıyan çok iyi bilir bugüne kadar hiçbir yanlışı olmamış birine o fake (sahte) hesaplardan yazanlar ayıp etmiştir. Avukatım tüm hesapları çıkarıp gerçekler ortaya çıktıktan sonra hukuk sürecini başlatacak. Ayrıca Safiye'me başsağlığını hikâyemden diledim evladı için. Bizzat ben şahidim nasıl mükemmel bir anne olduğuna."

Banu Alkan'ın taziye mesajı tepki çekti - 4

SAFİYE SOYMAN'DAN İLK PAYLAŞIM

Öte yandan evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, oğlunu gözyaşlarıyla toprağa verdikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek burktu.

Banu Alkan'ın taziye mesajı tepki çekti - 5

Oğlunun tabutunun fotoğrafını paylaşan Safiye Soyman, "Yavrum, melek oldun... Harun'um" ifadelerini kullandı.

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