Banu Alkan'ın taziye mesajı tepki çekti
Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti. Banu Alkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajına müzik koyması ve ünlü isimleri etiketlemesi tepki çekti.
Sanatçı Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 47 yaşında hayatını kaybetti. Safiye Soyman'ın oğlu için Bodrum Gündoğan Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
Banu Alkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı taziye mesajı ise gündem oldu.