Banu Alkan'ın taziye mesajı tepki çekti

Tepkilerin odağı olan sanatçı konuyla ilgili açıklama yaptı:



"Asistanımın paylaştığı bir video üzerinden her türlü yorumu yapma hakkına hiç kimse sahip değildir. Banu Alkan'ı tanıyan çok iyi bilir bugüne kadar hiçbir yanlışı olmamış birine o fake (sahte) hesaplardan yazanlar ayıp etmiştir. Avukatım tüm hesapları çıkarıp gerçekler ortaya çıktıktan sonra hukuk sürecini başlatacak. Ayrıca Safiye'me başsağlığını hikâyemden diledim evladı için. Bizzat ben şahidim nasıl mükemmel bir anne olduğuna."