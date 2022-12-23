Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin oyuncular kimler? İşte tarihi dizinin konusu ve karakterleri

TRT1'in tarihi dizisi Barbaroslar, bu kez Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı adıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğinde olacak. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşlarının ekrana getirileceği dizide, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılacak.
Tolgahan Sayışman'ın Barbaros Hayreddin'i canlandıracağı dizide Ufuk Özkan, Salih Reis; Timur Acar ise Andrea Doria karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi isimler yer alıyor.