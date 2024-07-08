"Barbie" filminin yıldızı Margot Robbie anne oluyor

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu Margot Robbie hamile olduğunu açıkladı.

"Barbie" filminin yıldızı Margot Robbie anne oluyor - 1

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. 2023 yılının en iyi açılışını da yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

Filmin başrolünde yer alan Margot Robbie ise performansıyla izleyiciden ve eleştirmenlerden tam not aldı.

N-LIFE HABERLERİ

"Barbie" filminin yıldızı Margot Robbie anne oluyor - 2

ANNE OLUYOR

Avustralyalı oyuncunun hamile olduğu ortaya çıktı. Karnı belirginleşen 34 yaşındaki Robbie, eşi ile Como Gölü'nde görüntülendi.

2013 yılında Suite Française adlı fimin setinde tanışan çift, 2016 yılında dünyaevine girdi.

"Barbie" filminin yıldızı Margot Robbie anne oluyor - 3

BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

Çiftin aynı zaman da LuckyChap adında bir yapım şirketi bulunuyor.

Çift, gişe rekoru kıran Barbie ve Margot'nun diğer filmleri Birds of Prey ve I, Tonya'nın da yapımcılığını üstlendi.

"Barbie" filminin yıldızı Margot Robbie anne oluyor - 4

Oyuncu verdiği bir röportajda “Evlendim ve neredeyse her röportajda ilk soru ‘Bebek geliyor mu? Ne zaman yapacaksın?' Bu sorudan çok sıkıldım. 'Evlisin, hadi bebek yap' diyorlar. Varsayım yapmayın" demişti.

"Barbie" filminin yıldızı Margot Robbie anne oluyor - 5

ÇİFT HAKKINDA

Margot Robbie ve Tom Ackerley, Aralık 2016'da gizli bir düğün töreniyle evlendi. Düğün, Margot'nun çocukluğunun çoğunu geçirdiği Avustralya'nın Byron Körfezi'nde gerçekleşti.

Ünlü çift, 2014 yılında birkaç yakın arkadaşıyla birlikte “LuckyChap Entertainment” yapım şirketini kurdu. 

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