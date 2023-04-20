Barbie'ye benzemek için 43 kez estetik ameliyat oldu: Zombiye benzetildi

Günümüzde güzelleşmek veya birine benzemek bıçak altına yatan birçok insan var. Bağdatlı Dalia Naeem de onlardan biri. Tam 43 kez estetik ameliyat olan Naeem, oyuncak Barbie bebeğe benzemek için elinden geleni yapıyor.

Barbie'ye benzemek için 43 kez estetik ameliyat oldu: Zombiye benzetildi - 1

29 yaşındaki Dalia Naeem'in hayatta en çok istediği şey bir Barbie bebeğe benzetmek. Hatta bu amacına ulaşmak için 43 kez estetik ameliyat yaptırmayı bile göze aldı!

N-LIFE HABERLERİ

Barbie'ye benzemek için 43 kez estetik ameliyat oldu: Zombiye benzetildi - 2

Aslen Bağdatlı olan Naeem, yaptırdığı müdahalelerin sonucu olarak "Iraklı Barbie" olarak anılıyor.

Barbie'ye benzemek için 43 kez estetik ameliyat oldu: Zombiye benzetildi - 3

Ülkesinde birçok televizyonda programında sunuculuk yapan Daeem'in eski haliyle şimdiki hali arasında büyük bir fark var.

Barbie'ye benzemek için 43 kez estetik ameliyat oldu: Zombiye benzetildi - 4

Barbie'ye benzemeye çalışan sunucunun en belirgin değişimi yüzünde görülüyor.

Daeem, oyuncak bebeğe benzemek için burnunu inceltti, dudaklarına dolgu yaptırdı ve göğüslerini büyüttü.

Barbie'ye benzemek için 43 kez estetik ameliyat oldu: Zombiye benzetildi - 5

BEKLEDİĞİ TEPKİYİ ALMADI

Sosyal medya hesabında 1 milyona yakın takipçisi olan Naeem'e gelen tepkiler ise beklediğinden çok farklı.

Barbie'ye benzemek için 43 kez estetik ameliyat oldu: Zombiye benzetildi - 6

ZOMBİYE BENZETİLDİ

29 yaşındaki sunucu ve oyuncu için "zombi" ve "şeytan Barbie" gibi ifadeler kullanılıyor.

Barbie'ye benzemek için 43 kez estetik ameliyat oldu: Zombiye benzetildi - 7
Barbie'ye benzemek için 43 kez estetik ameliyat oldu: Zombiye benzetildi - 8
Barbie'ye benzemek için 43 kez estetik ameliyat oldu: Zombiye benzetildi - 9
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