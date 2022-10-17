Barcelona, Real Madrid maçına göğsünde şarkıcı Drake'in logosu ile çıktı

Formasında bir sponsor logosu bulundurmamasıyla bilinen Barcelona futbol takımı, dün Bernabeu Stadı'nda oynanan Real Madrid maçına rap şarkıcısı Drake'in logosuyla çıktı. Önce UNICEF’e bir ücret ödedikleri göğüs sponsorluğu anlaşması ile formasında logo bulundurmaya başlayan Barcelona, daha sonra kendisine para ödenecek şekilde sponsorluk anlaşmalarına imza attı.
Spotify ile hem Camp Nou Stadyumu için hem de göğüs sponsorluğu için anlaşan Barcelona, Real Madrid ile oynadığı El Clasico adlı derbi maçta ise formasında Spotify logosu yerine Drake’in logosuna yer verdi.
Logo sanatçı Drake’in sembolü olan baykuşla simgeleniyor. Arka yüzünde ise 50 milyar dinlenmeye sahip olduğu için “Drake 50” yazısıyla sanatçıyı onurlandırıyor.
Daha önce de Spotify, bazı sanatçıların reklamını stadyumdaki reklam panolarına taşımıştı ancak doğrudan formaya taşıdıkları ilk isim Drake oldu.
Barcelona'nın pazarlama ekibi başkan yardımcısı Juli Guiu, Drake ile çalışmanın bir gurur olduğunu belirterek ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı.
Guiu açıklamasında, ’’Drake 50 milyar dinlenmeye ulaşmış ilk sanatçısı oldu ve 4 farklı dalda Grammy ödülü alarak rekor kırdı" dedi.
Ünlü şarkıcı ise "50 milyar dinlenmemi kutlamak anısına Barcelona formamı giyecek. Gerçek gibi gelmiyor ama gerçek" sözleriyle heyecanını sevenleriyle paylaştı.
Daha önceden de Barcelona taraftarı olduğunu formalı fotoğraflar paylaşarak gösteren ünlü sanatçı, böylece takımıyla da bir ortaklık yapma şansı bulmuş oldu. Drake logolu formalar ayrıca kısıtlı üretim model olarak az sayıda satışa da çıktı.
Barcelona taraftarları ile Drake hayranları ikiye bölündü. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli spor dallarından oyuncularla fotoğraf çektiren ünlü şarkıcının spor ve futbol camiasına kötü şans getirdiği iddia ediliyor. Barcelona dünkü maçı da 3-1 mağlubiyetle kapattı. Yenilgiye, "Drake'n laneti" yorumları yapanlar oldu.
Öte yandan Drake'in Arsenal'in Leeds, Barcelona'nın da Real Madrid deplasmanlarında kazanmasına 617 bin euro'luk bahis yaptığı öğrenildi. Arsenal, Leeds'i 1-0'la geçti ama Barça, Real'e 3-1 kaybetti. Eğer Drake'in kuponu tutsaydı yaklaşık 2.8 milyon euro kazanacaktı.