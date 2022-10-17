Barcelona, Real Madrid maçına göğsünde şarkıcı Drake'in logosu ile çıktı

Ünlü şarkıcı ise "50 milyar dinlenmemi kutlamak anısına Barcelona formamı giyecek. Gerçek gibi gelmiyor ama gerçek" sözleriyle heyecanını sevenleriyle paylaştı.

Daha önceden de Barcelona taraftarı olduğunu formalı fotoğraflar paylaşarak gösteren ünlü sanatçı, böylece takımıyla da bir ortaklık yapma şansı bulmuş oldu. Drake logolu formalar ayrıca kısıtlı üretim model olarak az sayıda satışa da çıktı.