Barış Akarsu’yla ilgili sözleri tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan özür

Haberler | 02.06.2022 - 10:37

Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı filmin kadrosunda yer alan Aslı Bekiroğlu'nun şarkıcının ölümüyle ilgili söyledikleri ve üslubu tepki topladı. Bekiroğlu, olayın ardından özür dileyerek projeden çekildiğini açıkladı.

Barış Akarsu’yla ilgili sözleri tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan özür - 1

Katıldığı bir ödül töreninin ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu filmi hakkında konuşurken kendisine yöneltilen “Barış Bey’in trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?” sorusuna “Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim” diyerek yanıt verdi.

Barış Akarsu’yla ilgili sözleri tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan özür - 2

Bekiroğlu’nun bu sözleri söylerken kameralara yansıyan tavrı ve gülmesi sosyal medyada tepki topladı.

Barış Akarsu’yla ilgili sözleri tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan özür - 3

Bekiroğlu, eleştirilerin ardından özür mesajı yayınlayarak projeden çekildiğini açıkladı.

Barış Akarsu’yla ilgili sözleri tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan özür - 4

Bekiroğlu şu sözleri dile getirdi: “Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu’nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı.”

Barış Akarsu’yla ilgili sözleri tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan özür - 5

“İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum.”

N-LIFE HABERLERİ

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