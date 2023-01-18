Barış Arduç babalığı anlattı: Aklım kızımda kalıyor

Kendisi gibi oyuncu Gupse Özay ile mutlu bir evliliği olan Barış Arduç, geçtiğimiz eylül ayında kızı Jan Asya'yı kucağına almıştı. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Arduç, bebeğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Barış Arduç babalığı anlattı: Aklım kızımda kalıyor - 1

Deliha filminin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, altı yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına taşımıştı.

Barış Arduç babalığı anlattı: Aklım kızımda kalıyor - 2

Mutlu birliktelikleri süren Gupse Özay ve Arduç, birkaç ay önce kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu, bebeğiyle ilgili konuştu.

Barış Arduç babalığı anlattı: Aklım kızımda kalıyor - 3

"KIZIMI YIKAMA İŞİNİ KİMSEYE BIRAKMIYORUM"

2. Sayfa'nın haberine göre; babalık heyecanını anlatan Barış Arduç, "Haftanın 6 günü setteyim. Aklım evde, kızımda kalıyor. Ama çalışmak durumundayız. Evde dünya güzeli annesi var. Onunla çok iyi ilgileniyor. Ben de yıkama işini kimseye bırakmıyorum. Altını da hep ben değiştiriyorum. Seve seve yapıyorum" dedi.

Barış Arduç babalığı anlattı: Aklım kızımda kalıyor - 4

"EVLAT SAHİBİ OLMAK ENTERESAN BİR DUYGU"

Arduç sözlerine “Baba olmak işin biraz daha keyfini sürmek anlamına geliyor. Bütün ceremeyi aslında anneler çekiyor. 9 aylık hamilelik süreci, sonrasında tamamen bakımını üstlenmesi. Anneler bu süreci daha yoğun yaşıyor. Ama evlat sahibi olmak o kadar enteresan bir duygu ki, bu yoğunluktan şikâyet edecek hiçbir anne baba görmedim. Dünyanın en tuhaf hissi" diye devam etti.

Barış Arduç babalığı anlattı: Aklım kızımda kalıyor - 5

"GÜZEL BİR MELEZ OLACAK"

“Kızımız çok hızlı büyüyor. ‘Yürüyeceğini hissettiğiniz anda beni arayın, setten atlayıp geleceğim’ diyorum" diyen Barış Arduç, "O anı kaçırmak istemiyorum. Önceden annesine benziyordu, bana dönmeye başladı. Galiba güzel bir melez olacak" ifadelerini kullandı.

Barış Arduç babalığı anlattı: Aklım kızımda kalıyor - 6

Kızının ismiyle ilgili de konuşan ünlü oyuncu “Jan ve Asya isimlerine Gupse’yle birlikte karar verdik. Kültürüne sahip çıkmayı çok önemsiyorum. ‘Jan’ ismini Gupse’nin Çerkez soyunu yaşatmak için koyduk. Asya da benim sevdiğim bir isimdi. Ben artık ‘Jan’ diyorum. Tınısı güzel, kızımıza da yakıştığını düşünüyorum" dedi.

Barış Arduç babalığı anlattı: Aklım kızımda kalıyor - 7

"REKLAMDA OYNATMAM"

Barış Arduç bebeğini reklamda oynatmakla alakalı sorulara da “Konu evladımsa, reklam, fiyat, ücret gibi konular benim sevdiğim işler değil. Sosyal sorumluluk dışındaki projelere dahil etmeyi düşünmüyorum. Sosyal sorumluluk işleri çocuğuma da güzel bir anı olur" yanıtını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

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