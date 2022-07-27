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Barış Arduç ile ilk bebeklerini bekleyen Gupse Özay'dan hamilelik pozları

Haberler - ntv.com.tr | 27.07.2022 - 08:32 - Son Güncelleme : 27.07.2022 - 08:41

Oyuncu Barış Arduç ile ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu Gupse Özay, hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Barış Arduç ile ilk bebeklerini bekleyen Gupse Özay'dan hamilelik pozları - 1

2020 yılında evlendiği oyuncu Barış Arduç ile ilk bebeklerini bekleyen Gupse Özay, sosyal medya hesabından hamilelik pozlarını paylaştı.

Barış Arduç ile ilk bebeklerini bekleyen Gupse Özay'dan hamilelik pozları - 2

Şu sıralar 8 aylık hamile olan Özay, arkadaşlarıyla beraber poz verdi.

Barış Arduç ile ilk bebeklerini bekleyen Gupse Özay'dan hamilelik pozları - 3

Özay, arkadaşlarıyla çıktığı akşam yemeğinden pek çok fotoğraf paylaştı.

Barış Arduç ile ilk bebeklerini bekleyen Gupse Özay'dan hamilelik pozları - 4

Kız bebek bekleyen Özay, arkadaşları ve ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Barış Arduç ile ilk bebeklerini bekleyen Gupse Özay'dan hamilelik pozları - 5

Oyuncu, Engin Öztürk, Melikşah Altuntaş, Önder Öztarhan, Sarp Apak ve Öykü Karayel gibi ünlü isimlerle bir araya geldi.

İşte oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı hamilelik pozları...

Barış Arduç ile ilk bebeklerini bekleyen Gupse Özay'dan hamilelik pozları - 6

Özay, yakın arkadaşı Ezgi Mola ile ayna selfie'si çekildi.

Barış Arduç ile ilk bebeklerini bekleyen Gupse Özay'dan hamilelik pozları - 7
Barış Arduç ile ilk bebeklerini bekleyen Gupse Özay'dan hamilelik pozları - 8
Barış Arduç ile ilk bebeklerini bekleyen Gupse Özay'dan hamilelik pozları - 9

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