Barış Arduç ile ilk bebeklerini bekleyen Gupse Özay'dan hamilelik pozları

Haberler - ntv.com.tr | 27.07.2022 - 08:32 - Son Güncelleme : 27.07.2022 - 08:41
2020 yılında evlendiği oyuncu Barış Arduç ile ilk bebeklerini bekleyen Gupse Özay, sosyal medya hesabından hamilelik pozlarını paylaştı.
Şu sıralar 8 aylık hamile olan Özay, arkadaşlarıyla beraber poz verdi.
Özay, arkadaşlarıyla çıktığı akşam yemeğinden pek çok fotoğraf paylaştı.
Kız bebek bekleyen Özay, arkadaşları ve ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını yayınladı.
Oyuncu, Engin Öztürk, Melikşah Altuntaş, Önder Öztarhan, Sarp Apak ve Öykü Karayel gibi ünlü isimlerle bir araya geldi.
İşte oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı hamilelik pozları...
Özay, yakın arkadaşı Ezgi Mola ile ayna selfie'si çekildi.