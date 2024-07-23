Barış Manço'nun Belçika'daki arabası Türkiye'ye geliyor
Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço’nun Belçika’nın Liege kentinde ikamet ettiği yıllarda kullandığı kırmızı renkli spor aracı, İstanbul’daki Barış Manço Müzesi’nde sergilenmek üzere Türkiye’ye nakledildi.
1960'lı yıllarda Belçika'nın Liege kentine yerleşen ve aralıklarla yaşamını burada sürdüren Manço'nun 1991 model Honda Prelude aracı, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço tarafından 3 sene önce bölgeyi vuran selde hasar almış halde bir depoda bulundu.
Bunun üzerine oğulları, aracın Moda'daki Barış Manço Müzesi'ne getirilebilmesi için yasal işlemler başlattı.