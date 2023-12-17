Barış Telli ile Rümeysa Çakmak nişanlandı

Survivor 2023 sezonunda yarışan ve performansı ile yarışmaya damga vuran isimlerden biri olan Barış Telli dün akşam evlilik yolunda ilk adımını attı. Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın yıldızı Telli Rümeysa Çakmak ile nişanlandı.