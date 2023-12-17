Barış Telli ile Rümeysa Çakmak nişanlandı

Türkiye'de ve dünyada "Ampute Messi" olarak tanınan, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın yıldızı Barış Telli evlilik yolunda ilk adımı attı. Survivor 2023'te ünlüler takımında yarışan ve performansı ile yarışmaya damga vuran sporcuyu nişanında Survivor'dan arkadaşı Asena Demirbağ yalnız bırakmadı.

Barış Telli ile Rümeysa Çakmak nişanlandı - 1

Survivor 2023 sezonunda yarışan ve performansı ile yarışmaya damga vuran isimlerden biri olan Barış Telli dün akşam evlilik yolunda ilk adımını attı. Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın yıldızı Telli Rümeysa Çakmak ile nişanlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Barış Telli ile Rümeysa Çakmak nişanlandı - 2

Barış Telli'yi bu özel gününde Survivor'dan arkadaşı Asena Demirbağ yalnız bırakmadı. Barış Telli ve nişanlısı ile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Demirbağ "Ömür boyu mutlu olun inşallah" notunu düştü.

Barış Telli ile Rümeysa Çakmak nişanlandı - 3

Futbolcu Barış Telli ile matematik öğretmeni Rümeysa Çakmak aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

Barış Telli ile Rümeysa Çakmak nişanlandı - 4

Barış Telli, nişanından kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Barış Telli ile Rümeysa Çakmak nişanlandı - 5

1989 yılında Kırıkkale’de dünyaya gelen Barış Telli, 1993 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Spor kariyerine ilk olarak Nevzat Kankuş'un öğrencisi olduğu İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu’nun cimnastik takımında başladı.

2005 yılında henüz lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı. 2009 yılında 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.

Barış Telli ile Rümeysa Çakmak nişanlandı - 6

HAYATI FİLM OLDU

Türkiye'de ve dünyada "Ampute Messi" olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı "Hayatla Barış" filmi 23 Şubat 2024'te vizyona girecek.

Filmde Telli'yi Taner Ölmez canlandırıyor.

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