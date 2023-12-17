Barış Telli ile Rümeysa Çakmak nişanlandı
Türkiye'de ve dünyada "Ampute Messi" olarak tanınan, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın yıldızı Barış Telli evlilik yolunda ilk adımı attı. Survivor 2023'te ünlüler takımında yarışan ve performansı ile yarışmaya damga vuran sporcuyu nişanında Survivor'dan arkadaşı Asena Demirbağ yalnız bırakmadı.
Survivor 2023 sezonunda yarışan ve performansı ile yarışmaya damga vuran isimlerden biri olan Barış Telli dün akşam evlilik yolunda ilk adımını attı. Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın yıldızı Telli Rümeysa Çakmak ile nişanlandı.