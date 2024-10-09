Barıştıkları iddia edilmişti: Mauro Icardi'den Wanda Nara ile yeni paylaşım

Geçtiğimiz ay ayrıldıklarını açıklayan ardından birkaç kez bir araya gelen Mauro Icardi-Wanda Nara çiftinden ünlü futbolcu, Arjantin'e gitti. Eşi ve çocuklarıyla bir araya gelen Icardi, Nara ile yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Barıştıkları iddia edilmişti: Mauro Icardi'den Wanda Nara ile yeni paylaşım - 1

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Wanda Nara, 3 ay önce boşanacaklarını açıklamıştı. Ünlü isim, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Barıştıkları iddia edilmişti: Mauro Icardi'den Wanda Nara ile yeni paylaşım - 2

AYRILIK AÇIKLAMASI ARDINDAN DEFALARCA BULUŞTULAR

Ayrılık açıklaması ardından sakatlık yaşayan ve tedavisi için Arjantin'e giden Mauro Icardi, birkaç kez Wanda Nara ile bir araya gelmişti. Bu görüşmeler sonrası ikilinin barıştığı iddiaları gündem olmuştu.

Barıştıkları iddia edilmişti: Mauro Icardi'den Wanda Nara ile yeni paylaşım - 3

ARJANTİN'E GİTTİ

Konuyla ilgili açıklama yapmayan Mauro Icardi ile Wanda Nara çiftinden ünlü futbolcu, ligde milli aranın başlamasıyla birlikte tekrar Arjantin'e gitti.

Barıştıkları iddia edilmişti: Mauro Icardi'den Wanda Nara ile yeni paylaşım - 4

WANDA NARA İLE ÇOCUKLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Eşi ve çocuklarıyla bir araya gelip paylaşımlar yapan Mauro Icardi, yayınladığı karelerle gündem oldu.

Barıştıkları iddia edilmişti: Mauro Icardi'den Wanda Nara ile yeni paylaşım - 5

Kızıyla bir fotoğrafını yayımlayan Mauro Icardi, "Küçük prensesim uyuyacak. İyi geceler" notunu düştü.

Barıştıkları iddia edilmişti: Mauro Icardi'den Wanda Nara ile yeni paylaşım - 6

Ardından, Wanda Nara ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan Mauro Icardi, "Senin için okuyanlar, onun için, senin için, onlar için, herkes için iyi geceler" ifadesini kullandı.

Barıştıkları iddia edilmişti: Mauro Icardi'den Wanda Nara ile yeni paylaşım - 7

"BENİ ARARSA BULUR"

Öte yandan Nara, aylar önceki röportajında Arjantin'e yerleştiğini söyleyip; "Gerçek şu ki, kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun, biz bir aileyiz. Beni ve onu tekrar birçok kez bir arada göreceksiniz. Beni ararsa bulur" demişti.

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