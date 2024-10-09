Barıştıkları iddia edilmişti: Mauro Icardi'den Wanda Nara ile yeni paylaşım
Geçtiğimiz ay ayrıldıklarını açıklayan ardından birkaç kez bir araya gelen Mauro Icardi-Wanda Nara çiftinden ünlü futbolcu, Arjantin'e gitti. Eşi ve çocuklarıyla bir araya gelen Icardi, Nara ile yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Wanda Nara, 3 ay önce boşanacaklarını açıklamıştı. Ünlü isim, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı.