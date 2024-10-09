Barıştıkları iddia edilmişti: Mauro Icardi'den Wanda Nara ile yeni paylaşım

"BENİ ARARSA BULUR"

Öte yandan Nara, aylar önceki röportajında Arjantin'e yerleştiğini söyleyip; "Gerçek şu ki, kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun, biz bir aileyiz. Beni ve onu tekrar birçok kez bir arada göreceksiniz. Beni ararsa bulur" demişti.