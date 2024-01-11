Barry Keoghan hastalığını açıkladı: Et yiyen bakteri yüzünden neredeyse kolunu kaybedecekti!
Banshees of Inisherin, The Batman ve Eternals gibi yapımlarla tanınan İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, çok nadir görülen bir hastalık yüzünden kolunu kaybetme tehlikesiyle karşılaştığını anlattı.
Son dönemde Saltburn filmiyle gündemde olan İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, geçirdiği hastalık hakkında konuştu.
31 yaşındaki oyuncu, GQ dergisine verdiği röportajda et yiyen bakteri hastalığına (Nekrotizan fasiit) yakalandığını anlattı.