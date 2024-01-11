Barry Keoghan hastalığını açıkladı: Et yiyen bakteri yüzünden neredeyse kolunu kaybedecekti!

Banshees of Inisherin, The Batman ve Eternals gibi yapımlarla tanınan İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, çok nadir görülen bir hastalık yüzünden kolunu kaybetme tehlikesiyle karşılaştığını anlattı.

Barry Keoghan hastalığını açıkladı: Et yiyen bakteri yüzünden neredeyse kolunu kaybedecekti! - 1

Son dönemde Saltburn filmiyle gündemde olan İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, geçirdiği hastalık hakkında konuştu.

31 yaşındaki oyuncu, GQ dergisine verdiği röportajda et yiyen bakteri hastalığına (Nekrotizan fasiit) yakalandığını anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

Barry Keoghan hastalığını açıkladı: Et yiyen bakteri yüzünden neredeyse kolunu kaybedecekti! - 2

"ÖLMEYECEĞİM DEĞİL Mİ?"

2021 yılında oldukça nadir görülen hastalığa yakalan oyuncu, ölümle burun buruna geldi.

Bu hastalıktan ötürü kolunu kaybetme tehlikesi yaşadığını belirten oyuncu doktorlara "Ölmeyeceğim değil mi?" dediğini ve "Açıkçası, bilmiyoruz" cevabını aldığını  hatırlıyor.

Barry Keoghan hastalığını açıkladı: Et yiyen bakteri yüzünden neredeyse kolunu kaybedecekti! - 3

OSCAR HABERİNİ HASTANEDE ALDI

O dönemde oyuncuyla birlikte film çeken yönetmen Martin McDonagh, "Film çekimlerine başlayalı dört gün olmuştu, kolları şişmişti. 'İyiyim bir şeyim yok' dedi.

Oyuncu, Banshees of Inisherin filmindeki Dominic rolüyle ilk kez Oscar adaylığı kazanmıştı. Keoghan, Oscar'a aday olduğunu hastanede öğrendi.

Oyuncunun kolundaki yara izi Saltburn filminde görülüyor.

Barry Keoghan hastalığını açıkladı: Et yiyen bakteri yüzünden neredeyse kolunu kaybedecekti! - 4

NEKROTİZAN FASİİT NEDİR?

Et yiyen bakteri hastalığı, yumuşak dokuları tutan ve tuttuğu dokularda nekroza sebebiyet veren nadir görülen bir hastalıktır.  Küçük kırmızı kabarcıklarla başlayan hastalık ter, ateş ve grip gibi belirtilerle ortaya çıkar. 

Organ yetmezliği ve şoka girmeye de yol açarak ölümcül seyreder. Bu hastalığa yakalananların birçoğunun hayatını kaybettiği biliniyor.

Barry Keoghan hastalığını açıkladı: Et yiyen bakteri yüzünden neredeyse kolunu kaybedecekti! - 5

GLADYATÖR 2'DE ROL ALACAK

Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstleneceği, Paul Mescal'ın başrolde yer alacağı yeni Gladyatör filminde Barry Keoghan da rol alacak.

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