Barry Keoghan hastalığını açıkladı: Et yiyen bakteri yüzünden neredeyse kolunu kaybedecekti!

NEKROTİZAN FASİİT NEDİR?

Et yiyen bakteri hastalığı, yumuşak dokuları tutan ve tuttuğu dokularda nekroza sebebiyet veren nadir görülen bir hastalıktır. Küçük kırmızı kabarcıklarla başlayan hastalık ter, ateş ve grip gibi belirtilerle ortaya çıkar.

Organ yetmezliği ve şoka girmeye de yol açarak ölümcül seyreder. Bu hastalığa yakalananların birçoğunun hayatını kaybettiği biliniyor.