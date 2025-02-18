Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i tehdit eden sapığın cezası belli oldu
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in hayatını kabusa çeviren sapığın cezası belli oldu. "Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim" diyerek çifti defalarca tehdit eden sapığa 9 ay hapis cezası verildi.
2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çifti tehdit eden sapığın cezası belli oldu.