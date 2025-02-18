Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i tehdit eden sapığın cezası belli oldu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in hayatını kabusa çeviren sapığın cezası belli oldu. "Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim" diyerek çifti defalarca tehdit eden sapığa 9 ay hapis cezası verildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i tehdit eden sapığın cezası belli oldu - 1

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çifti tehdit eden sapığın cezası belli oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i tehdit eden sapığın cezası belli oldu - 2

Sabah'ın haberine göre, Tatlıtuğ çiftini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2021 yılında şüpheli S.A. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

S. A, ünlü çifti "Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim", "Üzerinize şarjör boşaltacağım" diyerek defalarca tehdit etmişti. S.A. sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerini sürdürünce Tatlıtuğ çifti bir kez daha suç duyurusunda bulunmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i tehdit eden sapığın cezası belli oldu - 3

Savcılık şüpheli hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açmıştı. Hakkında iki dava süren şüpheli 2022 yılında çifte bu kez ölüm mesajları attı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i tehdit eden sapığın cezası belli oldu - 4

Çift bir kez daha suç duyurusunda bulununca sanık hakkında tehdit ve hakaret suçları kapsamında yeniden dava açıldı.

Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i tehdit eden sapığın cezası belli oldu - 5

9 AY HAPİS CEZASI

Tarafların savunmalarının ardından mahkeme heyeti davayı karara bağladı.

Mahkeme şüpheli S.A.'ya zincirleme şekilde tehdit suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca şahıs hakkında 13 bin 500 lira adli para cezası uygulandı.

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