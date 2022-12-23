Başak Dizer'in fotoğrafına eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik yorum

Mutlu birliktelikleri devam eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, geçtiğimiz aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü çiftten Tatlıtuğ, eşi Dizer'in yayınladığı fotoğrafa yazdığı yorumla adından söz ettirdi.

Başak Dizer'in fotoğrafına eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik yorum - 1

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, yaklaşık 8 ay önce ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Başak Dizer'in fotoğrafına eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik yorum - 2

DİZER'DEN YENİ KARE

Şimdilerde ailece İtalya tatilinde olan çiftten Başak Dizer, son olarak eşine verdiği pozları "Milan'da bir gece" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Dizer'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Tatlıtuğ'un yaptığı yorum dikkat çekti.

Başak Dizer'in fotoğrafına eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik yorum - 3

"DURMADAN SENİ KONUŞABİLİRİM"

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren oyuncu, paylaşıma kayıtsız kalamayarak "Durmadan seni konuşabilirim" dedi. Tatlıtuğ'un yorumu da binlerce beğeni aldı.

Başak Dizer'in fotoğrafına eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik yorum - 4

KURT EFE İLE POZ VERDİ

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, birkaç gün önce oğlu Kurt Efe ile yeni bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamıştı.

Başak Dizer'in fotoğrafına eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik yorum - 5

Baba oğulun pozuna "Abi bu kadar mükemmel olmak zorunda değilsin be, haksızlık bu", "Baba oğul çok tatlılar ya" ve "Babalık çok yakıştı sana Kıvanç bey" gibi yorumlar gelmişti.

Başak Dizer'in fotoğrafına eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik yorum - 6

Kıvanç Tatlıtuğ ile moda tasarımcısı Başak Dizer, Paris'te 20 Şubat 2016'da evlendi. Çiftin bebeği 'Kurt Efe' bu yıl nisan ayında dünyaya geldi. İkili, oğullarının yüzünü hiç göstermedi.

Başak Dizer'in fotoğrafına eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik yorum - 7

"KIVANÇ TELEFONUMDA 'KURT' DİYE KAYITLIYDI"

Başak Dizer, oğullarına neden Kurt Efe adını verdiklerini "Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk" sözleriyle açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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