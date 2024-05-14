Batuhan Karacakaya'nın şantaj davasında karar açıklandı!
Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Bülent karakteriyle ünlenen, şimdilerde ise Survivor All Star kadrosunda yarışan Batuhan Karacakaya'nın, eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay’a "bana video çekeceksin" ısrarında bulunup yazdığı notu zorla okutturarak video çektiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.
Şişli’de 22 Mart 2023’de eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay’a ‘bana video çekeceksin’ ısrarında bulunup yazmış olduğu notu zorla okutarak video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya’nın yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Batuhan Karacakaya katılmadı. Duruşmada Karacakaya’yı avukatı temsil etti. Duruşmada sanık avukatı, bir diyeceklerinin olmadığını belirterek mahkemeden müvekkili Karacakaya’nın beraatını talep etti.