Bayern Münih'li futbolcu Harry Kane'in dördüncü çocuğu dünyaya geldi
Bayern Münih'te forma giyen İngiliz milli futbolcu Harry Kane, dördüncü kez baba oldu. Çocukluk aşkı Kate ile 2019'da evlenen Harry Kane, dördüncü çocuk sevincini sosyal medya paylaşımıyla duyurarak oğlunun adını da açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen’i 4-0 mağlup etti. Gollerden biri de İngiliz milli futbolcu Harry Kane'e aitti. Kane, galibiyet sevincinden bir gün sonra ise dört çocuk babası olmanın mutluluğunu yaşadı.