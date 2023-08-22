Bayern Münih'li futbolcu Harry Kane'in dördüncü çocuğu dünyaya geldi

Bayern Münih'te forma giyen İngiliz milli futbolcu Harry Kane, dördüncü kez baba oldu. Çocukluk aşkı Kate ile 2019'da evlenen Harry Kane, dördüncü çocuk sevincini sosyal medya paylaşımıyla duyurarak oğlunun adını da açıkladı.

Bayern Münih'li futbolcu Harry Kane'in dördüncü çocuğu dünyaya geldi - 1

Geçtiğimiz günlerde Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen’i 4-0 mağlup etti. Gollerden biri de İngiliz milli futbolcu Harry Kane'e aitti. Kane, galibiyet sevincinden bir gün sonra ise dört çocuk babası olmanın mutluluğunu yaşadı.

N-LIFE HABERLERİ

Bayern Münih'li futbolcu Harry Kane'in dördüncü çocuğu dünyaya geldi - 2

Bayern Münih'te forma giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu, yeni doğan bebeğinin ilk fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak adını açıkladı.

Bayern Münih'li futbolcu Harry Kane'in dördüncü çocuğu dünyaya geldi - 3

Bir oğlu olan Kane, "Dünyaya hoş geldin Henry Edward Kane. Seni seviyorum oğlum" diye yazdı. Ünlü futbolcu, oğlunun doğum tarihini de 20 Ağustos olarak belirtti.

Bayern Münih'li futbolcu Harry Kane'in dördüncü çocuğu dünyaya geldi - 4

Harry Kane, çocukluk aşkı olan ve Chingford'da birlikte büyüdüğü eşi Kate ile 2019'da evlendi. Çiftin Ivy ve Vivienne adlarında iki kızı ve Louis adında bir oğlu daha var.

Bayern Münih'li futbolcu Harry Kane'in dördüncü çocuğu dünyaya geldi - 5

Çift, dördüncü çocuklarını beklediklerini mart ayında duyurmuştu.

Bayern Münih'li futbolcu Harry Kane'in dördüncü çocuğu dünyaya geldi - 6

Kane ailesinin yeni üyesi, Almanya'nın Münih kentinde dünyaya geldi.

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