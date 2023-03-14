Bazı ünlülerin Oscar töreninde neden mavi kurdele taktıkları anlaşıldı

Mavi kurdele takan bir diğer isim, ünlü yönetmen Guillermo del Toro idi.

Del Toro gibi mesaj vermek isteyen isimler için, her bir kurdele, yeniden yerleştirilen mültecilere iş, mesleki beceri kazanma ve eğitim desteği veren, ABD'nin Kolorado eyaletinin Denver şehrindeki Knotty Tie Co. isimli şirketten bir ekibin el işçiliğiyle hazırlandı.

BMMYK'nin açıklamasında, "Kırmızı halıda mavi renkli #MültecilerleBirlikte kurdelesinin takılması kim, nerede, ne zaman olursa olsun, herkesin güvenlik arama hakkına sahip olduğuna dair güçlü bir görsel mesaj veriyor" diye belirtildi.