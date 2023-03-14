Bazı ünlülerin Oscar töreninde neden mavi kurdele taktıkları anlaşıldı

Bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri, önceki gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, bu yıl şampanya drengine dönen halıdaki geçitte ünlüler şıklıklarıyla olduğu kadar vermek istedikleri mesajlarla da dikkat çekti.
2023 Oscar Ödülleri'ne katılan ünlülerden bazıları, yakalarına iliştirdikleri mavi kurdeleleriyle halıda yürüdü.
Peki aralarında Cate Blanchett gibi bir Hollywood devinin de bulunduğu isimler, sinema dünyasının en büyük gecesinde neden mavi kurdele taktı? Ünlü isimler, mavi kurdeleleriyle Oscar'ın şampanya renkli halısında mültecilerle dayanışma mesajı verdi.
Tár'daki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen Avustralyalı yıldız Blanchett, turkuaz ve siyah renkli özel yapım Louis Vuitton elbisesindeki kurdeleyi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK) destek amacıyla taktı.
Oyuncu yaptığı açıklamada, "Sinemanın en sevdiğim yanı, bizi zorlu insani temaların içine çekerek hepimizi birleştiren bağ dokusunu ortaya çıkarması. Lübnan, Ürdün ve Bangladeş gibi yerlerde veya Birleşik Krallık'ta ya da ülkem Avustralya'da, ne zaman mültecilerle tanışsam beni etkileyen şey onların 'ötekiliği' değil, ne kadar çok ortak noktamız olduğu" dedi.
Mavi kurdele takan bir diğer isim, ünlü yönetmen Guillermo del Toro idi.
Del Toro gibi mesaj vermek isteyen isimler için, her bir kurdele, yeniden yerleştirilen mültecilere iş, mesleki beceri kazanma ve eğitim desteği veren, ABD'nin Kolorado eyaletinin Denver şehrindeki Knotty Tie Co. isimli şirketten bir ekibin el işçiliğiyle hazırlandı.
BMMYK'nin açıklamasında, "Kırmızı halıda mavi renkli #MültecilerleBirlikte kurdelesinin takılması kim, nerede, ne zaman olursa olsun, herkesin güvenlik arama hakkına sahip olduğuna dair güçlü bir görsel mesaj veriyor" diye belirtildi.
2022 yapımı Hüzün Üçgeni'nde (Triangle Of Sadness) rol alan Filipinli oyuncu Dolly De Leon da mavi kurdele takan isimlerdendi.
Yaşamak'taki (Living) performansıyla ilk Oscar adaylığını elde eden Bill Nighy, mavi kurdele ile mesaj verdi.
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok'un (All Quiet On The Western Front) yönetmeni Edward Berger mültecilere desteğini mavi kurdele ile gösterdi.
BAFTA'da (British Academy Film Awards/Britanya Akademisi Sinema Ödülleri) da Colin Farrell, Daryl McCormack ve Paul Mescal gibi isimler mavi kurdele takmıştı.