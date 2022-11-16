Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı

Miami'nin bir dönem en gözde binalarından biriydi. Ancak saniyeler içinde yerle bir oldu. Meraklı kalabalığın heyecan dolu bekleyişinin ardından kontrollü şekilde yıkılan 17 katlı bu bina, Miami sahilindeki Dövil Oteli.



ÜNLÜ OTEL SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU (TIKLA İZLE)