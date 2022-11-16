Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı

Miami'nin bir dönem en gözde binalarından biriydi. Ancak saniyeler içinde yerle bir oldu. Meraklı kalabalığın heyecan dolu bekleyişinin ardından kontrollü şekilde yıkılan 17 katlı bu bina, Miami sahilindeki Dövil Oteli.
ÜNLÜ OTEL SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU (TIKLA İZLE)
1957'de inşa edilen otel, Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapmıştı.
Otelde 2017'de elektrik aksamından çıkan yangının ardından sahipleri oteli kapatma kararı aldı.
5 yıldır kapalı olan ve sonunda yıkılan otelin üzerinde bulunduğu arazinin akıbeti henüz belli değil.
ABD'li milyarder iş insanı Stephen Ross binayı satın almak istemiş ve 107 metre yükseklikte yeni bir otelle bir rezidans inşaa etmeyi planlamıştı. Ancak bu plan gerekli izinlerin alınamaması nedeniyle hayata geçirilememişti.
İşte yıkımdan diğer kareler...