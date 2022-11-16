 Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı

Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapan ABD'nin Florida Eyaletine bağlı Miami'de bulunan ünlü "Deauville Oteli" kontrollü şekilde yıkıldı.

Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı - 1

Miami'nin bir dönem en gözde binalarından biriydi. Ancak saniyeler içinde yerle bir oldu. Meraklı kalabalığın heyecan dolu bekleyişinin ardından kontrollü şekilde yıkılan 17 katlı bu bina, Miami sahilindeki Dövil Oteli.

ÜNLÜ OTEL SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU (TIKLA İZLE)

Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı - 2

1957'de inşa edilen otel, Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapmıştı.


Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı - 3

Otelde 2017'de elektrik aksamından çıkan yangının ardından sahipleri oteli kapatma kararı aldı.


Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı - 4

5 yıldır kapalı olan ve sonunda yıkılan otelin üzerinde bulunduğu arazinin akıbeti henüz belli değil.


Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı - 5

ABD'li milyarder iş insanı Stephen Ross binayı satın almak istemiş ve 107 metre yükseklikte yeni bir otelle bir rezidans inşaa etmeyi planlamıştı. Ancak bu plan gerekli izinlerin alınamaması nedeniyle hayata geçirilememişti.

Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı - 6

İşte yıkımdan diğer kareler...

Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı - 7
Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı - 8
Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı - 9
Beatles, Tom Jones, Frank Sinatra ve John F. Kennedy gibi yıldız isimleri ağırlayan Deauville Oteli saniyeler içinde yıkıldı - 10

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER