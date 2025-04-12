Bechkam ailesinde bu sene kutlama yok!
2022 yılında nikah masasına oturan Nicola Peltz ile Brooklyn Beckham evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımlarla kutladı. Beckham ailesinin diğer üyelerinin sessizliği ise dikkatlerden kaçmadı.
Eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le 2022 yılının nisan ayında dünyaevine girmişti.
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, aşklarının 3üncü evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutladı.