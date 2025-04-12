Bechkam ailesinde bu sene kutlama yok!

ÇİÇEK PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

Kardeşi Romeo ile bir süredir küs olduğu bilinen Brooklyn sosyal medyada bir buket çiçek paylaştı. Çiçeklerin Victoria ile David Becham'dan gelip gelmediği ise belirsizdi.

Bu paylaşımı silen Brooklyn Bechkam, aynı kareyi tekrar paylaştı ancak bu sefer çiçeklerin Nicola Peltz'in ailesinden geldiğini belirterek.

Victoria ile David Becham'ın, genç çifte hediye gönderip görmediği ise bilinmiyor.