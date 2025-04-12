Bechkam ailesinde bu sene kutlama yok!

2022 yılında nikah masasına oturan Nicola Peltz ile Brooklyn Beckham evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımlarla kutladı. Beckham ailesinin diğer üyelerinin sessizliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Bechkam ailesinde bu sene kutlama yok! - 1

Eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le 2022 yılının nisan ayında dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, aşklarının 3üncü evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutladı.

N-LIFE HABERLERİ

Bechkam ailesinde bu sene kutlama yok! - 2

Amerikalı oyuncu Nicola Peltz, romantik düğün karelerini "Mutlu yıl dönümleri bebeğim! Bugünün üzerinden üç yıl geçtiğine inanamıyorum. Seni tüm kalbimle seviyorum ve her zaman arkanda olacağıma söz veriyorum. Hayal edebileceğim en inanılmaz eş olduğun için teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

Bechkam ailesinde bu sene kutlama yok! - 3

Beckham çiftinin 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn ise "3. yıl dönümümüz kutlu olsun bebeğim. Seni tüm kalbimle seviyorum. Her günümü seninle geçirdiğim ve her gün o güzel yüzüne uyandığım için çok şanslıyım sen benim dünyamsın." notuyla düğün fotoğraflarını paylaştı.

Bechkam ailesinde bu sene kutlama yok! - 4

SESSİZ KALDILAR

Daily Mail'in haberine göre, bu tür özel günlerde David Beckham ile Victoria Beckham sosyal medyada tebrik mesajı paylaşıyor.

Çocuklarıyla ilgili her gelişmeyi paylaşan ve özel günlerde tebrik mesajı yayınlayan çiftin sessizliği dikkatlerden kaçmadı.

Bechkam ailesinde bu sene kutlama yok! - 5

AİLEDEN HİÇKİMSE KUTLAMADI

Ünlü çiftin, Brooklyn ile Nicola Beckham'ın paylaşımlarına yorum yapmamaları hatta bu fotoğrafları beğenmemeleri ise şaşkınlık yarattı.

Beckham ailesinin hiçbir üyesi onları tebrik etmedi.

Bechkam ailesinde bu sene kutlama yok! - 6

ÇİÇEK PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

Kardeşi Romeo ile bir süredir küs olduğu bilinen Brooklyn sosyal medyada bir buket çiçek paylaştı. Çiçeklerin Victoria ile David Becham'dan gelip gelmediği ise belirsizdi.

Bu paylaşımı silen Brooklyn Bechkam, aynı kareyi tekrar paylaştı ancak bu sefer çiçeklerin Nicola Peltz'in ailesinden geldiğini belirterek.

Victoria ile David Becham'ın, genç çifte hediye gönderip görmediği ise bilinmiyor.

Bechkam ailesinde bu sene kutlama yok! - 7

KARDEŞLERİN ARASI AÇILDI

Öte yandan Victoria ve David Beckham'ın oğulları Brooklyn ve Romeo hakkındaki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre, iki kardeş Kim Turnbull nedeniyle anlaşmazlığa düştü.

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