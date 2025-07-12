Beckham ailesinde kriz büyüyor: Birbirlerini takipten çıktılar

Beckham ailesinde sular durulmuyor. Brooklyn Beckham ve kardeşi Cruz Beckham, Instagram'dan birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.

Beckham ailesinde kriz büyüyor: Birbirlerini takipten çıktılar - 1

Cruz Beckham ve Brooklyn Beckham'ın birbirlerini takipten çıkması, aile üyeleri arasında artan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak,  “Instagram’da birini engellemek ya da takibi bırakmak, Z kuşağı için adeta Üçüncü Dünya Savaşı ilanı gibi. Gerçekten üzücü bir durum” ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Beckham ailesinde kriz büyüyor: Birbirlerini takipten çıktılar - 2

İddialara göre, aile üyeleri Brooklyn Beckham ile iletişim kurmaya çalışsa da karşılık alamadı. Aynı kaynak, Brooklyn için “Aylardır kimseyle temasa geçmedi. Ailesiyle barışmak istiyor gibi bir izlenim vermiyor'' dedi.

Beckham ailesinde kriz büyüyor: Birbirlerini takipten çıktılar - 3

İlk olarak Brooklyn ve Nicola’nın, Romeo ve Cruz’u Instagram’dan takip etmeyi bıraktığı öne sürülse de, Brooklyn’e yakın bir isim bu iddiayı yalanladı.

Beckham ailesinde kriz büyüyor: Birbirlerini takipten çıktılar - 4

Brooklyn ise kısa süre önce kız kardeşi Harper’ın doğum gününü, sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir notla kutladı. Bu paylaşım, bazı kesimler tarafından ''aileye zeytin dalı'' olarak yorumlansa da, Brooklyn’in yakın çevresi bu iddiayı, ''Aradaki bağ, fazlasıyla yıprandı'' diyerek reddetti.

Beckham ailesinde kriz büyüyor: Birbirlerini takipten çıktılar - 5

Brooklyn’in ailesiyle yaşadığı gerilim daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Babası David’in 50. doğum günü kutlamasına katılmayan Brooklyn, Anneler Günü’nde ise Victoria Beckham'ı görmezden gelmişti.

Beckham ailesinde kriz büyüyor: Birbirlerini takipten çıktılar - 6

Mayıs ayında Londra’ya gelen Brooklyn, Holland Park’taki aile evine kısa bir mesafede olmasına rağmen ailesiyle iletişim kurmadı. Aileye yakın bir kaynak, ''Bu davranışı, ciddi bir saygısızlık olarak gördüler'' dedi.

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