Beckham ailesinde kriz büyüyor: Birbirlerini takipten çıktılar

Cruz Beckham ve Brooklyn Beckham'ın birbirlerini takipten çıkması, aile üyeleri arasında artan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Instagram’da birini engellemek ya da takibi bırakmak, Z kuşağı için adeta Üçüncü Dünya Savaşı ilanı gibi. Gerçekten üzücü bir durum” ifadelerini kullandı.