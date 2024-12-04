Beckham çifti Buckingham Sarayı'nda
Bu yıl 25. evlilik yıl dönümünü kutlayan Beckham çifti, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen özel bir davete katıldı. Kraliyet ailesi ile sık sık bir araya gelen eski futbolcu, ilk kez resmi bir davete katıldı.
90'lı yıllara damga vuran Spice Girls adlı müzik grubu ile şöhreti yakalayan Victoria Beckham ile eski futbolcu David Beckham, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.
David Beckham ve eşi Victoria Beckham, Katar Emiri'nin onuruna düzenlenen ziyafet için Buckingham Sarayı'nda bulundu.