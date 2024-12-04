Beckham çifti Buckingham Sarayı'nda

Bu yıl 25. evlilik yıl dönümünü kutlayan Beckham çifti, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen özel bir davete katıldı. Kraliyet ailesi ile sık sık bir araya gelen eski futbolcu, ilk kez resmi bir davete katıldı.

Beckham çifti Buckingham Sarayı'nda - 1

90'lı yıllara damga vuran Spice Girls adlı müzik grubu ile şöhreti yakalayan Victoria Beckham ile eski futbolcu David Beckham, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

David Beckham ve eşi Victoria Beckham, Katar Emiri'nin onuruna düzenlenen ziyafet için Buckingham Sarayı'nda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Beckham çifti Buckingham Sarayı'nda - 2

SON ANA KADAR AÇIKLAMADILAR

50 yaşındaki moda tasarımcısı ve 49 yaşındaki eski futbolcu, Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve eşini İngiltere'de karşılamak için hazır bulunan saygın konuklar arasındaydı. The Telegraph'a göre, ünlü çiftin katılımı etkinlik başlayana kadar duyurulmadı.

Beckham'ın, 2022'de düzenlenen Katar Dünya Kupası'nın elçisi olması nedeniyle görkemli yemeğe davet edildiği bildirildi.

Beckham çifti Buckingham Sarayı'nda - 3

Katar Emiri, eşi ve heyetinin yanı sıra, davete Kral Charles, Kraliçe Camilla ve Prens William katıldı.

Beckham çifti Buckingham Sarayı'nda - 4

76 yaşındaki Kral Charles, konuklarını karşıladı ve İngiltere ile Katar arasındaki ilişkilerin "derin, kişisel ve tarihi" olduğunu söyledi.

Beckham çifti Buckingham Sarayı'nda - 5

The Telegraph'a göre David Beckham, daha önce birçok kraliyet etkinliğinde bulunmuş ve 2017 yılında OBE (Britanya İmparatorluk Nişanı Subayı) ünvanına layık görülmüştü ancak Beckham bu kez, ilk defa bir devlet ziyafetine davet edildi.

Beckham çifti Buckingham Sarayı'nda - 6

Öte yandan Beckham çift 25'inci evlilik yıl dönümlerini unutulmaz bir çekimle kutlamıştı. 1999 yılında dünyaevine giren çift, düğün sonrası kutlamada giydikleri kıyafetleri yeniden giydi.

Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper adında dört çocuk sahibi olan çiftin paylaşımlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı. Evlendikleri sırada çiftin büyük oğlu Brooklyn 4 aylıktı.

Beckham çifti Buckingham Sarayı'nda - 7

David Beckham, The Sun'a verdiği röportajda "Victoria ile tanıştığımda hep onunla olacacağımı biliyordum" demişti.

1997 yılında tanıştıklarından David 21, Victoria ise 22 yaşındaydı. Çift, iki yıl sonra evlendi.

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