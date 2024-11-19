Bee Gees'in iki efsanevi bateristi dört gün arayla hayatını kaybetti
Dünya çapında 220 milyon albüm ve single satan efsanevi müzik grubu Bee Gees’in iki bateristi, Dennis Bryon ve Colin Petersen, dört gün arayla hayatını kaybetti.
Britanya asıllı Avustralyalı kardeşler Barry, Robin ve Maurice Gibb'in 1958'de kurduğu Bee Gees için davulların başına geçmiş olan iki müzisyen dört gün arayla yaşamını yitirdi.
Grubun disko dönemine damga vuran Bryon’un 14 Kasım’da 76 yaşında hayatını kaybettiği açıklanırken ölüm nedeni paylaşılmadı.
18 Kasım’da ise grubun ilk profesyonel bateristi Colin Petersen, 78 yaşında yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.