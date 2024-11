Bee Gees'in iki efsanevi bateristi dört gün arayla hayatını kaybetti

SAYGI GRUPLARI İLE ÇALIYORLARDI

Bryon ise Bee Gees’in 1970’lerin disko dönemine katkıda bulunmuş ve "Stayin’ Alive", "How Deep Is Your Love", "You Should Be Dancing" gibi hitlerde çalmıştı. Bryon, 1973-1981 yılları arasında grupta yer aldı.



Her iki baterist de son yıllarda Bee Gees’e adanmış saygı gruplarında sahne aldı. Petersen, "The Best of The Bee Gees Show" ile, Bryon ise İtalyan Bee Gees ile efsanevi parçaları yaşatıyordu.