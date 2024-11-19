Bee Gees'in iki efsanevi bateristi dört gün arayla hayatını kaybetti

Dünya çapında 220 milyon albüm ve single satan efsanevi müzik grubu Bee Gees’in iki bateristi, Dennis Bryon ve Colin Petersen, dört gün arayla hayatını kaybetti.

Bee Gees'in iki efsanevi bateristi dört gün arayla hayatını kaybetti - 1

Britanya asıllı Avustralyalı kardeşler Barry, Robin ve Maurice Gibb'in 1958'de kurduğu Bee Gees için davulların başına geçmiş olan iki müzisyen dört gün arayla yaşamını yitirdi.

Grubun disko dönemine damga vuran Bryon’un 14 Kasım’da 76 yaşında hayatını kaybettiği açıklanırken ölüm nedeni paylaşılmadı.

18 Kasım’da ise grubun ilk profesyonel bateristi Colin Petersen, 78 yaşında yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Bee Gees'in iki efsanevi bateristi dört gün arayla hayatını kaybetti - 2

Petersen, çocuk aktörlükten müziğe geçiş yapmış ve Bee Gees’e 1967’de katılmıştı. Grubun balad ağırlıklı ilk dört albümünde yer alan Petersen, 1970’e kadar grubun bir parçasıydı.

2022’de verdiği bir röportajda, Bee Gees şarkılarının stüdyoda ekip çalışmasıyla yaratıldığını vurgulayarak, "Parçalarımızda hep birlikte çalışmamızın verdiği koordinasyon hissediliyordu" demişti.

Bee Gees'in iki efsanevi bateristi dört gün arayla hayatını kaybetti - 3

SAYGI GRUPLARI İLE ÇALIYORLARDI

Bryon ise Bee Gees’in 1970’lerin disko dönemine katkıda bulunmuş ve "Stayin’ Alive", "How Deep Is Your Love", "You Should Be Dancing" gibi hitlerde çalmıştı. Bryon, 1973-1981 yılları arasında grupta yer aldı.

Her iki baterist de son yıllarda Bee Gees’e adanmış saygı gruplarında sahne aldı. Petersen, "The Best of The Bee Gees Show" ile, Bryon ise İtalyan Bee Gees ile efsanevi parçaları yaşatıyordu.

Bee Gees'in iki efsanevi bateristi dört gün arayla hayatını kaybetti - 4

SON HAYATTA KALAN ÜYE 

Grubun kurucuları olan Gibb kardeşlerden Maurice 2003’te, Robin ise 2012’de hayatını kaybetmişti. Barry Gibb, Bee Gees’in hayatta kalan son üyesi olarak müzik mirasını sürdürüyor.

Bee Gees, kurulduğu 1958’den itibaren balad ve disko parçalarıyla müzik dünyasında bir ikon haline geldi ve dünya çapında 220 milyon albüm ve single sattı.

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