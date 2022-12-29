Behati Prinsloo üçüncü çocuk için gün sayıyor

Maroon 5 grubu solisti olan eşi Adam Levine ile üçüncü çocuğunu bekleyen Behati Prinsloo, doğuma gün sayıyor. Hamileyken aldatılma skandalıyla sarsılan Prinsloo, artık zor günleri geride bıraktı ve doğuma odaklandı.

Behati Prinsloo üçüncü çocuk için gün sayıyor - 1

Behati Prinsloo, Maroon 5 grubu solisti olan eşi Adam Levine ile üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.

34 yaşındaki Namibyalı model, doğuma gün sayarken, son halini gözler önüne seren fotoğrafını paylaştı.

Behati Prinsloo üçüncü çocuk için gün sayıyor - 2

Ünlü model, hamileliğinin başlarındaki fotoğraf ile şimdiki halini kıyaslamalı olarak yayınladı.

Behati Prinsloo üçüncü çocuk için gün sayıyor - 3

Prinsloo, eylül ayında paylaştığı fotoğrafla üçüncü hamileliğini duyurmuştu.

2014’te evlenen Prinsloo ve Levine çiftinin 6 yaşında Dusty Rose ve 4 yaşında Gio Grace adında iki kızı bulunuyor.

Behati Prinsloo üçüncü çocuk için gün sayıyor - 4

Prinsloo, hamileyken aldatılma skandalıyla sarsılmıştı. Eylül ayında Maroon 5 solisti eşi Adam Levine’in bir kadınla flört mesajlarının ortaya çıkmasının ardından uzun süre sessiz kalan ünlü model, ilk sosyal medya paylaşımını ekim ayında yapmıştı.

Behati Prinsloo üçüncü çocuk için gün sayıyor - 5

ÇOCUĞUNA ONUN ADINI VERMEK İSTEDİ

Sumner Stroh adındaki model, eylül ayında yayınladığı TikTok videosunda şarkıcı Levine'in kendisine Instagram’dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürmüştü.

Stroh, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Levine’in modelin adını kullanıp kullanamayacağını sorduğunu belirtmişti. Şarkıcının modele attığı mesajlarda “Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?” dediği görülüyordu.

Şarkıcı ile ilişkisi olduğunu iddia eden model ‘genç’ ve ‘saf’ olduğunu ve şarkıcının evliliğinin bitmiş olduğunu sandığını söylemiş, bir arkadaşının bu konuyu medya malzemesi yapacağını söylemesinin ardından konuya açıklama getirmek istediğini belirtmişti.

Behati Prinsloo üçüncü çocuk için gün sayıyor - 6

ADAM LEVINE: ÇİZGİYİ AŞTIM

Hakkında çıkan aldatma iddialarına ise şarkıcıdan cevap gecikmemiş, Levine, “Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım” demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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