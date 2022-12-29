Behati Prinsloo üçüncü çocuk için gün sayıyor

Behati Prinsloo, Maroon 5 grubu solisti olan eşi Adam Levine ile üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.
34 yaşındaki Namibyalı model, doğuma gün sayarken, son halini gözler önüne seren fotoğrafını paylaştı.
Ünlü model, hamileliğinin başlarındaki fotoğraf ile şimdiki halini kıyaslamalı olarak yayınladı.
Prinsloo, eylül ayında paylaştığı fotoğrafla üçüncü hamileliğini duyurmuştu.
2014’te evlenen Prinsloo ve Levine çiftinin 6 yaşında Dusty Rose ve 4 yaşında Gio Grace adında iki kızı bulunuyor.
Prinsloo, hamileyken aldatılma skandalıyla sarsılmıştı. Eylül ayında Maroon 5 solisti eşi Adam Levine’in bir kadınla flört mesajlarının ortaya çıkmasının ardından uzun süre sessiz kalan ünlü model, ilk sosyal medya paylaşımını ekim ayında yapmıştı.
Sumner Stroh adındaki model, eylül ayında yayınladığı TikTok videosunda şarkıcı Levine'in kendisine Instagram’dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürmüştü.
Stroh, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Levine’in modelin adını kullanıp kullanamayacağını sorduğunu belirtmişti. Şarkıcının modele attığı mesajlarda “Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?” dediği görülüyordu.
Şarkıcı ile ilişkisi olduğunu iddia eden model ‘genç’ ve ‘saf’ olduğunu ve şarkıcının evliliğinin bitmiş olduğunu sandığını söylemiş, bir arkadaşının bu konuyu medya malzemesi yapacağını söylemesinin ardından konuya açıklama getirmek istediğini belirtmişti.
Hakkında çıkan aldatma iddialarına ise şarkıcıdan cevap gecikmemiş, Levine, “Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım” demişti.