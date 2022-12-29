Behati Prinsloo üçüncü çocuk için gün sayıyor

ÇOCUĞUNA ONUN ADINI VERMEK İSTEDİ

Sumner Stroh adındaki model, eylül ayında yayınladığı TikTok videosunda şarkıcı Levine'in kendisine Instagram’dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürmüştü.



Stroh, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Levine’in modelin adını kullanıp kullanamayacağını sorduğunu belirtmişti. Şarkıcının modele attığı mesajlarda “Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?” dediği görülüyordu.



Şarkıcı ile ilişkisi olduğunu iddia eden model ‘genç’ ve ‘saf’ olduğunu ve şarkıcının evliliğinin bitmiş olduğunu sandığını söylemiş, bir arkadaşının bu konuyu medya malzemesi yapacağını söylemesinin ardından konuya açıklama getirmek istediğini belirtmişti.