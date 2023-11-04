Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin çocuklarının cinsiyeti belli oldu

Hamileyken aldatılma skandalıyla sarsılan Maroon 5 grubu solisti Adam Levine ile Behati Prinsloo çifti üçüncü çocuklarını kucağına aldı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin çocuklarının cinsiyeti belli oldu - 1

Geçtiğimiz aylarda aldatma iddialarıyla gündeme gelen Adam Levine ile Behati Prinsloo, üçüncü kez anne baba oldu. Çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışan ikiliden Prinsloo, üçüncü çocuğunun cinsiyetini açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin çocuklarının cinsiyeti belli oldu - 2

Ünlü Victoria's Secret modeli, Levine ile erkek bebek sahibi olduklarını paylaştı.

Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin çocuklarının cinsiyeti belli oldu - 3

35 yaşındaki Prinsloo geçtiğimiz ocak ayında doğan oğlunun göbek bağını eşi Adam Levine'in kestiğini söyledi.

Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin çocuklarının cinsiyeti belli oldu - 4

Çiftin Gio Grace ve Dusty Rose adında iki kızı bulunuyor.

Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin çocuklarının cinsiyeti belli oldu - 5

2014 yılında dünyaevine giren Adam Levine ile Behati Prinsloo, daha önce aldatma haberleriyle gündeme gelmişti. Adam Levine’in bir kadınla flört mesajlarının ortaya çıkması uzun süre gündem olmuştu.

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