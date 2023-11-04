Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin çocuklarının cinsiyeti belli oldu
Hamileyken aldatılma skandalıyla sarsılan Maroon 5 grubu solisti Adam Levine ile Behati Prinsloo çifti üçüncü çocuklarını kucağına aldı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Geçtiğimiz aylarda aldatma iddialarıyla gündeme gelen Adam Levine ile Behati Prinsloo, üçüncü kez anne baba oldu. Çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışan ikiliden Prinsloo, üçüncü çocuğunun cinsiyetini açıkladı.