Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinin çocuklarının cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz aylarda aldatma iddialarıyla gündeme gelen Adam Levine ile Behati Prinsloo, üçüncü kez anne baba oldu. Çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışan ikiliden Prinsloo, üçüncü çocuğunun cinsiyetini açıkladı.