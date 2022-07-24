Belediye Başkanı'nın sözleri gündem oldu: Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz

"KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR"

Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, şarkıcıya Elpek Dokuyan Eller'in hazırladığı bir hediyeyi armağan etti. Hediyeyi başına bağlayan Gülşen, "El emeği ve göz nuru. Benim için çok kıymetli. Kadının gücünü, yeteneğini ve varlığını her alanda görmek istiyoruz. Kadın isterse her şeyi yapar. Bu hediyeleri bütün kadınlar adına alıyorum. Destek veren herkese ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.