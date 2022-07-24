Belediye Başkanı'nın sözleri gündem oldu: Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı | 24.07.2022 - 02:35
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında şarkıcılar Sefo, Gülşen ve Edis konser verdi.
Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen festivalde alanı dolduran vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti. Posbıyık, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük festivalini düzenlediklerini ve gösterilen ilgiden son derece mutlu olduklarını söyledi.
Sefo'dan sonra sahneye çıkan Gülşen, hayranlarına unutulmaz eserlerini seslendirdi.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, bir ara sahneye çıkarak, Gülşen'e çiçek ve hediyeler takdim etti. Posbıyık, "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" diyerek, espri yaptı.
Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, şarkıcıya Elpek Dokuyan Eller'in hazırladığı bir hediyeyi armağan etti. Hediyeyi başına bağlayan Gülşen, "El emeği ve göz nuru. Benim için çok kıymetli. Kadının gücünü, yeteneğini ve varlığını her alanda görmek istiyoruz. Kadın isterse her şeyi yapar. Bu hediyeleri bütün kadınlar adına alıyorum. Destek veren herkese ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.
Gülşen'in, kendi konserinin başlamasına yaklaşık dört saat kala alana gelip, hazırlanması dikkat çekti.
Disipliniyle alkış toplayan şarkıcı, karavanda hem sahnesine çalıştı hem de hazırlandı.
Şarkıcıya çiçek ve hediye vermek için sahneye çıkan belediye başkanı Halil Posbıyık, "Bu sene kimi çağıralım diye ortaya sandık koyduk, içinden Edis çıktı. Edis'le tanışmaktan çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.