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Belediye Başkanı'nın sözleri gündem oldu: Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı | 24.07.2022 - 02:35

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Gülşen sahne aldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konser veren Gülşen'e çiçek ve hediyeler takdim etti. Posbıyık, "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" diyerek, espri yaptı.

Belediye Başkanı'nın sözleri gündem oldu: Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz - 1

’ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında şarkıcılar Sefo, Gülşen ve Edis konser verdi.

Belediye Başkanı'nın sözleri gündem oldu: Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz - 2

Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen festivalde alanı dolduran vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.

Belediye Başkanı'nın sözleri gündem oldu: Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz - 3

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti. Posbıyık, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük festivalini düzenlediklerini ve gösterilen ilgiden son derece mutlu olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı'nın sözleri gündem oldu: Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz - 4

BELEDİYE BAŞKANINDAN GÜLŞEN ESPRİSİ

Sefo'dan sonra sahneye çıkan Gülşen, hayranlarına unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, bir ara sahneye çıkarak, Gülşen'e çiçek ve hediyeler takdim etti. Posbıyık, "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" diyerek, espri yaptı.

Belediye Başkanı'nın sözleri gündem oldu: Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz - 5

"KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR"

Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, şarkıcıya Elpek Dokuyan Eller'in hazırladığı bir hediyeyi armağan etti. Hediyeyi başına bağlayan Gülşen, "El emeği ve göz nuru. Benim için çok kıymetli. Kadının gücünü, yeteneğini ve varlığını her alanda görmek istiyoruz. Kadın isterse her şeyi yapar. Bu hediyeleri bütün kadınlar adına alıyorum. Destek veren herkese ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Belediye Başkanı'nın sözleri gündem oldu: Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz - 6

Gülşen'in, kendi konserinin başlamasına yaklaşık dört saat kala alana gelip, hazırlanması dikkat çekti.

Disipliniyle alkış toplayan şarkıcı, karavanda hem sahnesine çalıştı hem de hazırlandı.

Belediye Başkanı'nın sözleri gündem oldu: Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz - 7

"SANDIKTAN ENES ÇIKTI"

Şarkıcıya çiçek ve hediye vermek için sahneye çıkan belediye başkanı Halil Posbıyık, "Bu sene kimi çağıralım diye ortaya sandık koyduk, içinden Edis çıktı. Edis'le tanışmaktan çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Belediye Başkanı'nın sözleri gündem oldu: Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz - 8

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