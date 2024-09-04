Belgeler ortaya çıktı! Taylor Swift reklam aşkı mı yaşıyor?
Rekorları ve başarılarıyla adından söz ettiren şarkıcı Taylor Swift, bir süredir Travis Kelce ile aşk yaşıyor ancak ortaya çıkan belgelere göre, ikilinin ilişkisine dair her şey daha önceden planlandı.
ABD'li şarkıcı Taylor Swift, bir süredir Travis Kelce ile aşk yaşıyor. İngiliz oyuncu Joe Alwyn ile 6 yıllık birlikteliğinin ardından Kelce ile birlikteliğe başlayan yıldız, her defasında aşkını ilan etmekten çekinmiyor.
Super Bowl'da sevgilisini yalnız bırakmayan Swift, binlerce hayranının bir araya geldiği dünya turnesinde bile Kelce'yi sahneye davet etmişti.
Ancak ortaya çıkan bir belgede, çiftin aşkının sahte olduğuna dair ifadeler yer alıyor.