Belgeler ortaya çıktı! Taylor Swift reklam aşkı mı yaşıyor?

AYRILMA TARİHLERİ BİLE BELLİ

Daily Mail'in haberine göre, Los Angeles merkezli firma Full Scope tarafından hazırlandığı anlaşılan belgelerde, çiftin ayrılacağına yönelik bir strateji ortaya konurken, duyurunun 28 Eylül'de yapılacağı belirtiliyor.

Belgede, çiftin ayrılık haberinin yayılmasının ardından üç gün sonra resmi bir açıklamanın yapılacağı belirtiliyor.

Açıklamanın "nazik, saygılı ve karşılıklı saygıya vurgu yapan" ifadelere yer vereceği belirtiliyor. Evraklarda, Kelce'nin ayrılığını "hayatın doğal bir parçası" olarak nitelendireceği belirtiliyor. Ayrıca Kelce, kariyerine olan bağlılığını ve spor endüstrisindeki başarılarını vurgulayacak.