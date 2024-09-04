Belgeler ortaya çıktı! Taylor Swift reklam aşkı mı yaşıyor?

Rekorları ve başarılarıyla adından söz ettiren şarkıcı Taylor Swift, bir süredir Travis Kelce ile aşk yaşıyor ancak ortaya çıkan belgelere göre, ikilinin ilişkisine dair her şey daha önceden planlandı.

Belgeler ortaya çıktı! Taylor Swift reklam aşkı mı yaşıyor? - 1

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, bir süredir Travis Kelce ile aşk yaşıyor. İngiliz oyuncu Joe Alwyn ile 6 yıllık birlikteliğinin ardından Kelce ile birlikteliğe başlayan yıldız, her defasında aşkını ilan etmekten çekinmiyor.

Super Bowl'da sevgilisini yalnız bırakmayan Swift, binlerce hayranının bir araya geldiği dünya turnesinde bile Kelce'yi sahneye davet etmişti.

Ancak ortaya çıkan bir belgede, çiftin aşkının sahte olduğuna dair ifadeler yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Belgeler ortaya çıktı! Taylor Swift reklam aşkı mı yaşıyor? - 2

AYRILMA TARİHLERİ BİLE BELLİ

Daily Mail'in haberine göre, Los Angeles merkezli firma Full Scope tarafından hazırlandığı anlaşılan belgelerde, çiftin ayrılacağına yönelik bir strateji ortaya konurken, duyurunun 28 Eylül'de yapılacağı belirtiliyor.

Belgede, çiftin ayrılık haberinin yayılmasının ardından üç gün sonra resmi bir açıklamanın yapılacağı belirtiliyor.

Açıklamanın "nazik, saygılı ve karşılıklı saygıya vurgu yapan" ifadelere yer vereceği belirtiliyor. Evraklarda, Kelce'nin ayrılığını "hayatın doğal bir parçası" olarak nitelendireceği belirtiliyor. Ayrıca Kelce, kariyerine olan bağlılığını ve spor endüstrisindeki başarılarını vurgulayacak.

Belgeler ortaya çıktı! Taylor Swift reklam aşkı mı yaşıyor? - 3

İDDİALARI REDDETTİLER

Şirket yetkilileri ise olup bitenin kendileriyle hiçbir ilgisi olmadığını savundu.

Kelce'nin temsilcileri ise belgenin internette yayılmasının ardından, çiftin bu ayın sonunda ayrılmayı planladıkları yönündeki iddiaları reddetmek zorunda kaldı.

Belgeler ortaya çıktı! Taylor Swift reklam aşkı mı yaşıyor? - 4

KİTAP YAZDI

Öte yandan, rekor üstüne rekor kıran 34 yaşındaki şarkıcının roman yazacağı ortaya çıktı.

Eras turnesi kapsamında Avrupa konserlerini tamamlayan şarkıcının "A Girl Called Girl" adında bir kitap yazdığı belirtildi.

Şarkıcının henüz ergenlik çağındayken yazdığı kitap, kız çocuğu yerine erkek çocuk isteyen bir annenin hikayesini konu alıyor.

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