Bella Hadid'in çocukluğunun geçtiği ev küle döndü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tarihin en büyük ve yıkıcı yangınlarından birini yaşanıyor. Bir süre önce modelliği bırakan ve spot ışıklarından uzak bir yaşam sürdüren ünlü model Bella Hadid'in çocukluğunun geçtiği ev yandı. Aralarında Paris Hilton ve Tom Hanks gibi isimlerin yer aldığı birçok ünlü isim evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.
Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde çıkan şiddetli orman yangınları bölgede büyük bir tahribata yol açtı. Hollywood'un ikonik simgeleri dahil binlerce yapı yandı.
Kaliforniya'da hızla ilerleyen alevler, evleri ve işyerlerini sarmaya devam ederken bölge sakinleri dumanla dolu kanyonlardan ve mahallelerden kaçışı sürdürüyor.