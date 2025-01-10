Bella Hadid'in çocukluğunun geçtiği ev küle döndü

YANGINLAR ÜNLÜLERİ DE ETKİLEDİ

ABD'nin Kaliforniya eyaleti tarihin en büyük ve yıkıcı yangınlarından birini yaşarken, yangınlar Hollywood ünlülerinden milyarderlere kadar birçok kişinin hayatını etkiledi.

Paris Hilton, Billy Crystal, Tom Hanks, Ben Affleck ve Reese Witherspoon gibi ünlüler, evlerini yangınlar nedeniyle tahliye etmek zorunda kaldı.

Canlı yayında evinin yanışını izleyen sosyetik yıldız Paris Hilton sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı.

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