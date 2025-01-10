Bella Hadid'in çocukluğunun geçtiği ev küle döndü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tarihin en büyük ve yıkıcı yangınlarından birini yaşanıyor. Bir süre önce modelliği bırakan ve spot ışıklarından uzak bir yaşam sürdüren ünlü model Bella Hadid'in çocukluğunun geçtiği ev yandı. Aralarında Paris Hilton ve Tom Hanks gibi isimlerin yer aldığı birçok ünlü isim evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Bella Hadid'in çocukluğunun geçtiği ev küle döndü - 1

Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde çıkan şiddetli orman yangınları bölgede büyük bir tahribata yol açtı. Hollywood'un ikonik simgeleri dahil binlerce yapı yandı.

Kaliforniya'da hızla ilerleyen alevler, evleri ve işyerlerini sarmaya devam ederken bölge sakinleri dumanla dolu kanyonlardan ve mahallelerden kaçışı sürdürüyor.

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Bella Hadid'in çocukluğunun geçtiği ev küle döndü - 2

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, çocukluğunun geçtiği evin yandığını açıkladı.

Bella Hadid'in çocukluğunun geçtiği ev küle döndü - 3

28 yaşındaki ünlü model, kendisi gibi model olan Gigi Hadid ve kardeşi Anwar ile çocukluğunun geçtiği Malibu'daki evin yandığını "Çocukluk yatak odası" notuyla paylaştı

Bella Hadid'in çocukluğunun geçtiği ev küle döndü - 4

Evin yangın sonrası küle dönmüş halini de paylaşan Hadid'in annesi Yolanda, Real Housewives of Beverly Hills adlı realite şovunda yer alıyordu ve bu ev, dizide sık sık gösterilen evlerden biriydi.

Yolanda Hadid, 6 yatak odalı, 11 banyolu malikaneyi, 2007'de 4,5 milyon dolara satın almıştı.

Bella Hadid'in çocukluğunun geçtiği ev küle döndü - 5

YANGINLAR ÜNLÜLERİ DE ETKİLEDİ

ABD'nin Kaliforniya eyaleti tarihin en büyük ve yıkıcı yangınlarından birini yaşarken, yangınlar Hollywood ünlülerinden milyarderlere kadar birçok kişinin hayatını etkiledi.

Paris Hilton, Billy Crystal, Tom Hanks, Ben Affleck ve Reese Witherspoon gibi ünlüler, evlerini yangınlar nedeniyle tahliye etmek zorunda kaldı.

Canlı yayında evinin yanışını izleyen sosyetik yıldız Paris Hilton sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı.

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