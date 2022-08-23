Bella Hadid Filistin'i desteklediği için markaların kendisiyle çalışmayı bıraktığını söyledi

"IRKÇILIĞA MARUZ KALDIM"

25 yaşındaki model, "Her gün babamla birlikte olmayı ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim ama bu isteğim bana verilmedi." dedi.

Bella Hadid, ayrıca genellikle sınıfındaki tek Arap kökenli kız olmasından dolayı ırkçılığa ve zorbalığa maruz kaldığını ifade etti.