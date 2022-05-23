Bella Hadid ilk NFT koleksiyonunu sundu

"META BİR TOPLULUK YARATACAĞIZ"

Model, yaptığı paylaşımda “Yaşadığımız evrenin mükemmel olmadığı bize devamlı hatırlatılıyor ama bunun bize huzur, sevgi, şefkat ve anlamlı birlikteliklerin olduğu meta bir topluluk yaratmamızda gerçek bir fırsat tanıyacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.