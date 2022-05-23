Bella Hadid ilk NFT koleksiyonunu sundu

Haberler - ntv.com.tr | 23.05.2022 - 09:51 - Son Güncelleme : 23.05.2022 - 10:13
Günümüzün en popüler modellerinden biri olan ve aktivist kimliğiyle de öne çıkan Bella Hadid, ilk NFT koleksiyonuyla dijital dünyaya giriş yapıyor.
“CY-B3LLA’ya merhaba deyin” diyerek paylaşım yapan 25 yaşındaki model, NFT koleksiyonuyla ilgili kısa bir teaser yayınladı.
Model, yaptığı paylaşımda “Yaşadığımız evrenin mükemmel olmadığı bize devamlı hatırlatılıyor ama bunun bize huzur, sevgi, şefkat ve anlamlı birlikteliklerin olduğu meta bir topluluk yaratmamızda gerçek bir fırsat tanıyacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.
11 binden fazla özel NFT’nin yer aldığı CY- B3LLA koleksiyonunu sunan model, her NFT’nin kurulacak olan yeni küresel dünyaya bir davet olduğunu dile getirdi.
“Her NFT, benim 3 boyutlu taramamı içeriyor” diyen Hadid, bu adımın yalnızca başlangıç olduğunu ve yeni metaların doğacağına inandığını belirtti.
Model, NFT koleksiyonuna özel açtığı sosyal medya hesabını da aktif hale getirdi.
New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın ardından gerçekleşen after party'de yıldız model, Türk modacı Dilara Fındıkoğlu tasarımını giydi. El yapımı dantellerin ve fırfırların iç içe geçtiği tasarımda, korse ve göğsünü kapatan çiçek figürleri öne çıkıyordu.