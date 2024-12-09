Bella Hadid oyuncu oldu! Hayranlarına sürpriz yaptı
Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ve modelliği bırakan Bella Hadid geçtiğimiz aylarda podyumlara geri dönmüştü. Dünyaca ünlü model, Yellowstone adlı diziye konuk oyuncu olarak dahil oldu.
"KARŞILIĞINI GÖREMEDİM"
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Modelin yıllardır savaştığı Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.
Podyumlardan uzak kalan model, "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" demişti.