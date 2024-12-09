Bella Hadid oyuncu oldu! Hayranlarına sürpriz yaptı

Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ve modelliği bırakan Bella Hadid geçtiğimiz aylarda podyumlara geri dönmüştü. Dünyaca ünlü model, Yellowstone adlı diziye konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Bella Hadid oyuncu oldu! Hayranlarına sürpriz yaptı - 1

"KARŞILIĞINI GÖREMEDİM"

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Modelin yıllardır savaştığı Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Podyumlardan uzak kalan model, "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

Bella Hadid oyuncu oldu! Hayranlarına sürpriz yaptı - 2

PODYUMLARA GERİ DÖNDÜ

28 yaşındaki model, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından eylül ayında düzenlenen Paris Moda Haftası'nda ortaya çıktı. Hadid, Saint Laurent markasının defilesinde yürüdü.

Maskülen bir stil ile podyumda boy gösteren Hadid, siyah bir takım elbise giydi. Hadid, son olarak 2022 Ekim'de bir defilede yürümüştü.

Bella Hadid oyuncu oldu! Hayranlarına sürpriz yaptı - 3

KONUK OYUNCU OLDU

Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren yıldız, Yellowstone adlı diziye konuk oldu. Hadid, dizinin 5. sezonunda Travis Wheatley adlı karakterin kız arkadaşı Sadie'yi canlandırdı.

Diziye konuk olarak hayranlarına sürpriz yapan Hadid'in 5. sezon finalinde yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Bella Hadid oyuncu oldu! Hayranlarına sürpriz yaptı - 4

YELLOWSTONE DİZİSİ HAKKINDA

John Linson ve Taylor Sheridan imzası taşıyan dizide Kevin Costner, Luke Grimes ve Kelly Reilly gibi isimler rol alıyor.

Bella Hadid oyuncu oldu! Hayranlarına sürpriz yaptı - 5

“İLK DEFA SAHTE BİR YÜZ TAKMIYORUM"

Podyumlardan uzak kalan ve Teksas'ta yaşamaya başlayan model ile kovboy Adan Banuelous, 2023 Ekim'den beri birlikte. Sevgilisi ile daha sakin bir hayata adım atan model şu ifadeleri kullanmıştı:

“İlk defa sahte bir yüz takmıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorsam dışarı çıkmam. Kendimi iyi hissetmiyorsam kendime zaman ayırırım. Ve daha önce hiç bunu yapma veya söyleme fırsatım olmadı."

Bella Hadid oyuncu oldu! Hayranlarına sürpriz yaptı - 6

LÜKS HAYATINDAN VAZGEÇTİ

Öte yandan, Hadid'in sevgilisi Banuelos, modelin beş tekerlekli karavanına taşındığını açıklamıştı:

"Karavan yaşamına çok mutlu bir şekilde katıldı. Çok havalıydı. Beş tekerlekli karavan her zaman küçük hissettirir ve sonra, vakit geçirmekten hoşlandığın birini bulduğunda o karavan, bir anda malikaneye dönüşür."

HADID EV SATIN ALDI

Adan, Bella'nın ilişkileri daha ciddi bir hal almadan önce onun yaşam tarzını anlamasının önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Bella'nın tüm binicilik yarışmalarına kahvaltı getirmek için sabahın köründe uyandığını söyledi ve Hadid'in herkese yardım ettiğini belirtti.

Bir süre karavanda birlikte yaşadıktan sonra Bella Hadid, Teksas'ta kendi evini satın aldı. Banuelos, "Bir ev inşa etmek için çalışıyorum ama biraz zaman alacak ama Bella, kendisi için iyi bir yatırım olan bir şey satın aldı" dedi.

Bella Hadid oyuncu oldu! Hayranlarına sürpriz yaptı - 7

"NE KADAR MUTLU OLDUĞUMU ANLATAMAM"

Ünlü modelden övgü dolu sözlerle bahseden kovboy "Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Ne kadar şanslı olduğumu anlatamam. Bu genç hanım, şimdiye kadar tanıştığım en nazik, en büyük kalpli ve en tatlı insanlardan biri" ifadelerini kullandı.

Adan ayrıca Bella'nın "en iyisini hak ettiğine" inandığını ve bu yüzden kendi hayatını düzene sokmaya çalıştığını söyledi ve "Bella benim bir numaralı önceliğim" diye ekledi.

Bella ile yaklaşık bir buçuk yıl önce Teksas'taki bir at gösterisinde tanıştıklarını belirten kovboy, "Bella her halime katlanıyor, beni seviyor ve ben de ona sırılsıklam aşığım" dedi.

Hadid son olarak Marc Kalman ile birlikteydi. 

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