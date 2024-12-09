Bella Hadid oyuncu oldu! Hayranlarına sürpriz yaptı

"KARŞILIĞINI GÖREMEDİM"

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Modelin yıllardır savaştığı Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Podyumlardan uzak kalan model, "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" demişti.